Jensen Skolkök Tungelsta Söker Köksmästare
2026-01-27
Hösten 2022 startade JENSEN grundskola en helt nybyggd skola i Tungelsta, Haninge kommun. Skolan är belägen i en vacker lantlig miljö med småstadskänsla.
I vårt skolkök tillagar vi ca 1200 portioner dagligen, där ca 700 serveras på plats och 500 levereras till andra JENSEN-skolor. Nu söker vi en köksmästare.Arbetet som köksmästare innebär att du leder arbetet i köket samt har ett övergripande ansvar kring transporter, även arbetsledning av måltidsbiträden i mottagningsköken.
Detta söker vi
Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för god, varierad och hälsosam mat från grunden. Du vill ge barn och elever möjlighet till nya smakupplevelser och en känsla av att mat är både roligt och gott samt spelar en viktig roll för vår hälsa!
Arbetet i köket är både självständigt och socialt. Du är med och lagar maten samt är ute i matsalen för att prata om maten på ett engagerande sätt! Du är en viktig person både för köket i Tungelsta men även en viktig del av JENSEN kitchen. Som ledare är du tydlig, kreativ och lösningsfokuserad. Du är ansvarstagande och har lätt att kommunicera med både barn och vuxna. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av att leda arbetet i ett storkök. Du arbetar aktivt för att minska matsvinnet och utveckla JENSENs skolmåltider.
Vi söker en ambitiös köksmästare som har goda ledaregenskaper samt ett positivt sätt att arbetsleda. Din bakgrund är minst 3-årigt gymnasium inom livsmedelsprogrammet / kockutbildning med minst fem års erfarenhet av yrket. I din roll som köksmästare driver du och ditt team vårt kök framåt samt sköter beställningar samt följer upp att riktlinjer inom verksamhetsområdet följs. Du är ansvarig för att arbetet kring egenkontroll och HACCP sköts enligt lagar och förordningar.
Du ska ha kunskap om specialkost, säker mat och skollagens krav på näringsriktig mat. Du ska skapa en utvecklande och hållbar arbetsmiljö i köket inom satta ramar.
Du behöver ha god helhetsförståelse och se god service till matgästerna som en självklarhet. Vi förutsätter att du ser och bemöter kollegor och matgäster på ett trevligt och professionellt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du behöver också ha god datorvana för att kunna använda interna dokument i det dagliga arbetet och för att attestera dina medarbetares löner samt ekonomisk uppföljning osv.
Vi erbjuder
Som köksmästare hos oss har du ett fritt och självständigt uppdrag inom våra ramar, du skriver matsedel tillsammans med våra andra köksmästare utifrån de riktlinjer som finns. Du och ditt team lagar lunch och mellanmål samt sköter köket. Vi erbjuder arbetskläder och friskvårdsbidrag.
Anställningsform
Tjänsten på heltid och är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. Placering vid JENSEN skolkök Tungelsta. Start enligt överenskommelse.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Observera att urval sker löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
För att få arbeta inom förskola/skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Första steget, efter inskickad ansökan, i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta Verksamhetschef Petra Nilsson, petra.nilsson@jenseneducation.se
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.
