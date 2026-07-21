Jensen Komvux Stockholm Söker Speciallärare I Matematik
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2026-07-21
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JENSEN Komvux är till för dig som vill utvecklas i din professionella roll och som vill bidra till att våra studerande når framgång. I din roll som speciallärare i matematik på JENSEN Komvux får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor, resursteam och närvarande chefer utveckla och tillämpa studieformen som en möjlighet för vuxna.
Vi söker dig som vill stödja elever som läser matematik genom undervisning individuellt och i små grupper. Som speciallärare ska du bidra till att eleverna når kunskapskraven och sin fulla potential. Du ska främja elevernas utveckling och lärande.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som speciallärare i matematik arbetar du nära eleverna i en undervisande roll, antingen med enskilda elever eller med mindre grupper.
Du planerar och genomför anpassad undervisning och stödinsatser för elever.
Du följer upp, utvärderar och dokumenterar effekten av de stödinsatser som sätts in.
Du motiverar och leder eleverna till goda studieresultat.
Du bidrar till skolans måluppfyllelse och är engagerad i hela skolans utveckling.
Du ingår i team med våra specialpedagoger och samarbetar kring elever.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker en erfaren och legitimerad lärare i matematik på gymnasial nivå med påbyggnadsutbildning till speciallärare i matematik, med yrkeserfarenhet från gymnasium eller vuxenutbildning. För denna tjänst är det avgörande att du har en speciallärarexamen och behörighet att undervisa i matematik på gymnasial nivå.
Vi söker dig som har goda kunskaper om och erfarenhet av att undervisa elever som har svårt att nå målen i matematik. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med allmänna matematiksvårigheter och med elever med dyskalkyli. Du kan möta elever där de befinner sig kunskapsmässigt och vet hur du hjälper dem att fylla de kunskapsluckor som orsakar deras svårigheter i matematik. Arbetet kan innebära undervisning på flera olika nivåer, och därför är det meriterande om du har bred erfarenhet. Du har ett genuint intresse för att arbeta med elever som har svårigheter i matematik. Vidare har du förmågan att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med start omgående eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss". Urval sker löpande, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 augusti 2026. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas via e-post direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem. Har du inte fått några tester i samband med ansökan, vänligen kika i din skräppost då de kan hamna där.
I vår rekryteringsprocess efterfrågar vi att kandidater uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta rektor Maria Eriksson på maria.eriksson2@jenseneducation.se
. Vill du veta mer om hur det är att jobba på JENSEN Komvux? Läs mer här!
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
10008337