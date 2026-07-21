Jensen Komvux Stockholm Söker En Studie- Och Yrkesvägledare
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JENSEN Komvux Stockholm söker nu en engagerad studie-och yrkesvägledare!
Brinner du för att guida människor mot framtidens möjligheter? JENSEN Komvux Stockholm söker nu en engagerad studie- och yrkesvägledare som vill vara en nyckelspelare i våra elevers utbildningsresa.
JENSEN Komvux har både yrkesutbilningar och teoeretiska utbildningar, både i klassrum och på distans. Som Studie- och yrkesvägledare på JENSEN Komvux har du en nyckelroll i arbetet att, tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer, vägleda våra studerande mot nästa mål i livet.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vägleda vuxenstuderande mot nästa mål i livet.
Validera vuxenstuderandes kunskaper för att korta lärsträckan.
Ansvara för individuellastudieplaneringar, reviderade studieplaner upprättas och är uppdaterade.
Kontaktperson gentemot kommunens studie- och yrkesvägledare.
Arbeta nära ledning, lärare och administratörer.
Relationsbyggande med kontaktpersoner hos kommuner.
Omvärldsbevakning av arbetsmarknad och satsningar inom utbildning.
Bidra till att vi uppnår vårt strategiska mål gällande kvalitet, kundnöjdhet och tillväxt.
Kunna gå in och arbeta i kommunens administrativa system.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker en examinerad Studie- och yrkesvägledare med tidigare erfarenhet av studie- och yrkesvägledning, gärna inom Komvux. Du drivs av att bygga goda relationer internt såväl som externt. Du har ett stort engagemang och en drivkraft utöver det vanliga. Du vill utvecklas i din professionella roll och som vill bidra till att verksamheten uppnår uppsatta mål. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du är lyhörd, stresstålig och har hög ansvarskänsla.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid/deltid med start omgående eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månaders provanställning.Så ansöker du
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben. Vi kommer att hålla intervjuer löpande med start vecka 32, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 augusti.
Första steget är att genomföra ett arbetspsykologiskt test. Testlänk skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på test direkt efter att du har genomfört dem.
Du kommer behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret innan anställning. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta rektor Viktorija Roke på viktorija.roke@jenseneducation.se
Läs mer om att https://www.jenseneducation.se/jobb
Välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
10008332