Jensen Gymnasium Malmö Söker Lärare I Matematik Och Fysik

JENSEN gymnasium Malmö är beläget i ljusa, fina lokaler på Västergatan 45. Vi är ett teoretiskt gymnasium och erbjuder ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är ett team av engagerade lärare och skolledare som söker en ny lika kompetent och engagerad kollega!
Träning för verkligheten och bildning är målet, är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Vi jobbar för att våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande - att tänka fritt och tänka stort - det är bildning för oss! Här får eleverna träning för verkligheten genom profilinfärgning i olika ämnen samt case tagna från verkligheten. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 92% JENSEN som arbetsplats!
Vi söker främst dig som är behörig gymnasielärare i matematik och fysik. Du är mycket kunnig i dina ämnen och drivs av att få lära ut dem till andra. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du trivs med att arbeta teaminriktat. Du är strukturerad, drivande och gillar att vara en tydlig ledare i klassrummet. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår.
Tjänsten är en tillsvidareanställing på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi ferietjänst och sex månader provanställning.
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Urval sker löpande, därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Jaklina Stankic på jaklina.stankic@jenseneducation.se
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.
