Jensen Grundskola Vasastaden Söker Skolsköterska Med Hälsoprofil
2025-09-11
JENSEN grundskola Vasastaden har sedan flera år utmärkt sig som en av stadens mest välfungerande skolor. Skolan har sedan start fokuserat på hög disciplin, ambitiöst studietempo och maximal trygghet. Skolan erbjuder plats till elever i årskurs 6-9.
Vi söker dig som vill utvecklas och bidra till att våra elever når framgång på alla plan i livet. I din roll som skolsköterska på JENSEN education får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor samt närvarande chefer, ta ett helhetsansvar för skolans medicinska elevhälsa.
I arbetet kommer du med stöd av JENSENS Centrala Elevhälsa, skolläkare och våra andra skolsköterskor runt om i landet ansvara för planering och organisation av ert arbete, enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Du ingår i skolans elevhälsoteam där du i samverkan med elevhälsans övriga kompetenser bidrar med din kompetens inom medicin, hälsa och omvårdnad. För oss är lagarbetet i ett elevhälsoteam helt avgörande och stor vikt läggs förstås vid personlig lämplighet.
Vi är en skola för elever med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. Vi har en uttalad hälsoprofil där våra elever bland annat får träna mental träning varje dag och gå en pedagogisk promenad på dagens längsta lektion.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individ, grupp och organisationsnivå
• genomföra hälsosamtal samt ansvara för hälsoundersökningar och vaccinationer
• ingå i skolans elevhälsoteam
• ansvara för elevhälsans medicinska insats
samverka och samarbeta för elevens bästa
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning mot distriktssköterska, barn och ungdom eller skolsköterska. Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande.
Vi förväntar oss att du har en god förmåga till struktur och planering. Vi förutsätter att du är självständig, flexibel, initiativrik, tycker om att arbeta i team och i nära samverkan med skolans medarbetare. Du har ett gott och empatiskt förhållningssätt, samt förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang. Du är mån om din egen hälsa och vill gärna jobba på ett företag som prioriterar hälsa och välmående.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 35 % med start enligt överenskommelse. Tjänsten erbjuder ett flexibelt personligt schema. Arbetet är förlagt under terminerna med ledighet under skolloven.
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annant sätt behandlas inte. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta rektor Reneé Berlin på renee.berlin@jenseneducation.se
.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
