Jensen Grundskola Tungelsta Söker Fritidsledare
Jensen Education AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Haninge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Haninge
2025-08-21
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Haninge
, Linköping
, Jönköping
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Hösten 2022 startade JENSEN grundskola en helt nybyggd skola i Tungelsta, Haninge kommun. Skolan är belägen i en vacker lantlig miljö med småstadskänsla. Nu söker vi två kollegor till ett fantastiskt team på vår fritidsverksamhet. Som fritidsledare hos oss är man aktiv, ute varje dag, delaktig i skolans uppdrag och vi arbetar som ett team på hela skolan med all personal.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% oss som arbetsplats.
Bildning är målet. Vi fokuserar mycket på att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Vi undervisar för att våra elever ska nå en mycket hög kunskapsnivå och utveckla sitt eget tänkande. För oss är det självklart att läraren är ledare i klassrummet och vi har höga positiva förväntningar på disciplin och elevernas uppförande.
JENSENS fritidsverksamhet är av hög kvalitet med fokus på att stimulera barnen både intellektuellt och kreativt. Vi arbetar utifrån läroplanen och skapar trygghet och trivsel för våra elever. Du kommer att vara delansvarig för verksamheten och utvecklingen av Fritids. En helhetssyn på barnet och elevens hela dag kopplat till läroplanens mål är av högsta prioritet. Du kommer att befinna dig i en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar i team. Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Vi söker fritidsledare med erfarenhet av daglig kontakt med barn och ungdomar från förskoleklass till åk 3. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av praktiska ämnen samt har diabeteskompetens. Vidare ser vi att du har ett engagemang och driv i att skapa meningsfulla aktiviteter för eleverna. Du är en tydlig ledare som har förmåga att skapa trygghet och trivsel, och en förebild för våra elever. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du har en hälsoinriktad livsstil och ett intresse för rörelse och hälsa.
Du har ett coachande förhållningssätt och vana av att arbeta i team.
Anställningsform
Tjänsterna är en tidsbegränsad anställning på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. Placering på JENSEN grundskola Tungelsta. Tjänsten inleds med sex månader provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss". Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Inom förskola/skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Arbetspsykologiska tester
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta chef över fritids Therése Lindh på 0737733437 alt. therese.lindh@jenseneducation.se
.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Indivivduell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9469201