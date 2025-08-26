Jensen Grundskola Örebro Söker Ledningsansvarig För Elevhälsan
2025-08-26
Hösten 2024 flyttade JENSEN grundskola Örebro till nyrenoverade lokaler vid Sveaparken. En skola med egen idrottshall och en stor fin skolgård i bästa läge. Nu söker vi dig som brinner för de specialpedagogiska frågorna. Kanske är du idag specialpedagog, speciallärare eller lärare med mycket god specialpedagogisk kompetens?
Vårt utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar hur vi arbetar på JENSEN. Det innebär att vi arbetar med studierna i fokus, hög grad av ordning och studiero, elevernas uppträdande och verklig bildning. Vi är en skola för elever och föräldrar med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Inom ramen för vår hälsoprofil får våra elever utöva mental träning och ta en pedagogisk promenad under dagens längsta lektion.
På JENSEN grundskola har vi stort fokus på kvalitet och har uppnått bättre resultat vid Skolinspektioner än genomsnittet i riket. Vi är stolta över våra mycket höga resultat gällande bl.a. medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.
Detta söker vi
Vi söker dig som vill stödja/undervisa elever med inlärningssvårigheter samt handleda lärare i arbetet med specialpedagogiska insatser. I rollen som specialpedagog/speciallärare arbetar du i nära samarbete med lärare och föräldrar för att ge varje elev möjlighet att utvecklas med framgång.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Motivera och leda eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt att följa upp elevernas utveckling, studieresultat samt närvaro.
• Handleda personal i specialpedagogiska frågor.
• Undervisning av elever individuellt eller i små grupper.
• Sätta upp mål tillsammans med eleverna och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare.
• Aktivt bidra till skolans hela utveckling och ta ansvar för att verksamheten når sina mål.
• Aktivt arbeta i elevhälsan på skolan.
Vi söker en behörig speciallärare eller utbildad specialpedagog med yrkeserfarenhet från grundskolans årskurser 4-9. Vi önskar att du har goda kunskaper om och erfarenhet av undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Du bör ha god vana vid att arbeta med dokumentation såsom extra anpassningar och åtgärdsprogram. Du har ett engagemang och driv utöver det vanliga. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för dina elever. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna och i deras mål genom ett coachande förhållningssätt. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du har en hälsoinriktad livsstil.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidare på heltid, med start enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi ferieanställning och sex månader provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonstiden går ut. Därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor kring tjänsten eller vår rekryteringsprocess, vänligen kontakta caroline.schreiber@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
