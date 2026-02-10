Jensen Grundskola Malmö Söker Lärare I Svenska
2026-02-10
JENSEN grundskola Malmö med elever i årkurs 6-9, präglas av ordning, tydlighet samt en trygg och trivsam skolmiljö. Våra engagerade lärare drivs av att se varje elev lyckas och nå sin fulla potential.
Är du vår nästa stjärnkollega? Vi söker nu en engagerad lärare i svenska som, precis som vi, brinner för elevernas utveckling och vill vara med på resan att bygga en skola i världsklass, med möjlighet till försteläraruppdrag i svenska på sikt.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten.
Bildning är målet. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Undervisningen syftar till att ge eleverna goda ämneskunskaper och stimulera deras eget tänkande. För oss är det en självklarhet att läraren är ledaren i klassrummet. Vi har höga och positiva förväntningar på elevernas studiedisciplin och vilja att lära.
På JENSEN grundskola har vi ett starkt fokus på kvalitet. Vi är stolta över våra höga resultat inom bland annat medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och har behörighet att undervisa i svenska.
Vidare är du mycket kunnig i ditt ämne och drivs av att få lära ut det till andra. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas och bidra till att skapa en god studiekultur bland eleverna. Din undervisning är inspirerande och du skapar trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet.
I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar ferietjänst och sex månaders provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev samt CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar endast emot ansökningar via webben; ansökningar som skickas in på annat sätt kan tyvärr inte behandlas. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Det första steget i vår rekryteringsprocess, efter att du skickat in din ansökan, är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas via e-post, och du får återkoppling direkt efter att du har genomfört dem.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Christoffer Strandqvist på 0737-73 31 28 eller christoffer.strandqvistandersson@jenseneducation.se
Läs mer på jenseneducation.se och hur det är att jobba med oss!
Du kan också följa oss på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna om JENSEN education.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.
