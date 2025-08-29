Jensen Grundskola Långholmen Söker Skolsköterska Med Hälsoprofil (deltid)
2025-08-29
Nu söker vi en skolsköterska till vår fina grundskola på natursköna Långholmen!
Vi erbjuder plats för elever i åk 6-9. Våra grundskolor präglas av studier i fokus, hög trivsel samt studiero i toppklass. Klicka här för att läsa mer om JENSEN grundskola Långholmen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Grundskolan erbjuder ett längre hälsobesök i åk 8 samt ett korta hälsobesök i åk 6. Du som skolsköterska genomför dessa samt ansvarar för arbetsuppgifter enligt lagstadgat basprogram.
• Vaccinationer i åk 8 samt enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid ingår i våra arbetsuppgifter.
• Arbetet är främst hälsofrämjande och förebyggande och bedrivs på individ, grupp och organisationsnivå för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen.
• Du ingår i skolans elevhälsoteam där du i samverkan med elevhälsans övriga kompetenser bidrar med din kompetens inom medicin, hälsa,omvårdnad och psykosocialt kunnande. För oss är lagarbetet i ett elevhälsoteam helt avgörande och stor vikt läggs förstås vid personlig lämplighet.
I arbetet kommer du med stöd av JENSENs Centrala Elevhälsa, skolläkare och våra andra skolsköterskor och skolkuratorer runt om i landet ansvara för planering och organisation av ert arbete, enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% oss som arbetsplats.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning mot distriktssköterska, barn och ungdom eller skolsköterska samt gärna någon utbildning inom psykosocialt arbete.
Vi förväntar oss att du har en god förmåga till struktur och planering. Vi förutsätter att du är självständig, flexibel, initiativrik, tycker om att arbeta i team och i nära samverkan med skolans medarbetare. Du har ett gott och empatiskt förhållningssätt, samt förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang. Du är mån om din egen hälsa och vill gärna jobba på ett företag som prioriterar hälsa och välmående.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 40% vilket motsvarar två arbetsdagar. Vi är flexibla gällande startdatum, men vår ambition är att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. För den här tjänsten tillämpar vi 6 månader provanställning.
Din ansökan
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss".
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta rektor Julia Brandell på julia.brandell@jenseneducation.se
alt. 0700 90 41 72.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
