Jensen Grundskola Långholmen Söker Lärare I No Och Teknik
Jensen Education AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
JENSEN grundskola Långholmen är en liten och familjär skola belägen i centrala Stockholm på natursköna Långholmen. Vi erbjuder plats för elever i åk 6-9. Vi söker nu en lärare i NO och teknik som vill bli en del av vårt framgångsrika team.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten.
Bildning är målet. Vi fokuserar mycket på att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Vi undervisar för att våra elever ska nå en mycket hög kunskapsnivå och utveckla sitt eget tänkande. För oss är det självklart att läraren är ledare i klassrummet och vi har höga positiva förväntningar på disciplin och elevernas uppförande.
På JENSEN grundskola har vi stort fokus på kvalitet, vilket bekräftas i de kvalitetsgranskningar vi fått från Skolinspektionen. Vi är stolta över våra mycket höga resultat gällande bl.a. medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.
På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% oss som arbetsplats.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i NO, matematik och teknik. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställning
Detta är en tillsvidareanställning på 80 % med start i januari eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Urval sker löpande, därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra ett test (Matrigma). Testlänk skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testet direkt efter att du har genomfört det.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på polisens hemsida. Beställ ditt utdrag redan idag, det tar upp till 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Julia Brandell på julia.brandell@jenseneducation.se
eller 0700 90 41 72.
Läs mer om oss på jenseneducation.se
Du kan också följa oss på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna om JENSEN education.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9678410