Jensen Grundskola Kåbo Söker Skolsköterska Med Hälsoprofil
JENSEN grundskola startade i Uppsala 2010 och är idag en omtyckt skola med nöjda elever och föräldrar. JENSEN grundskola Kåbo är en skola där eleverna kan gå från årskurs 4-9.
Vi söker dig som vill utvecklas och bidra till att våra elever når framgång på alla plan i livet. I din roll som skolsköterska på JENSEN education får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor samt närvarande chefer, ta ett helhetsansvar för skolans medicinska elevhälsa.
I arbetet kommer du med stöd av JENSENS Centrala Elevhälsa, skolläkare och våra andra skolsköterskor runt om i landet ansvara för planering och organisation av ert arbete, enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Du ingår i skolans elevhälsoteam där du i samverkan med elevhälsans övriga kompetenser bidrar med din kompetens inom medicin, hälsa och omvårdnad. För oss är lagarbetet i ett elevhälsoteam helt avgörande och stor vikt läggs förstås vid personlig lämplighet.
Vi är en skola för elever med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. Vi har en uttalad hälsoprofil där våra elever bland annat får träna mental träning varje dag och gå en pedagogisk promenad på dagens längsta lektion.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individ, grupp och organisationsnivå
genomföra hälsosamtal samt ansvara för hälsoundersökningar och vaccinationer
ingå i skolans elevhälsoteam
ansvara för elevhälsans medicinska insats
samverka och samarbeta för elevens bästa Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning mot distriktssköterska, barn och ungdom eller skolsköterska. Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande.
Vi förväntar oss att du har en god förmåga till struktur och planering. Vi förutsätter att du är självständig, flexibel, initiativrik, tycker om att arbeta i team och i nära samverkan med skolans medarbetare. Du har ett gott och empatiskt förhållningssätt, samt förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang. Du är mån om din egen hälsa och vill gärna jobba på ett företag som prioriterar hälsa och välmående.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad på ca 50% med start den 6 augusti eller enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med sex månader provanställning. Så ansöker du
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annant sätt behandlas inte. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag, dock senast den 260517. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida.
Vi använder arbetspsykologiska tester som ett verktyg i rekryteringsprocessen. De ger oss en mer objektiv bild av din potential och ger dig snabb återkoppling.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta Rektor Päivi Säteri, paivi.sateri@jenseneducation.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121824".
Arbetsgivare Jensen Education AB
https://www.jenseneducation.se/
752 37 UPPSALA
