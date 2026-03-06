Jensen Grundskola Kåbo Söker Lärare Till Mellanstadiet
2026-03-06
JENSEN grundskola startade i Uppsala 2010 och är idag en omtyckt skola med nöjda elever och föräldrar. JENSEN grundskola Kåbo är en skola där eleverna kan gå från årskurs 4-9. I takt med att skolan växer söker vi nu nya engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team.
JENSEN är en klassisk svensk skola som undviker pedagogiska trender och förlitar sig på beprövad erfarenhet och forskning. För våra elevers bästa står vi upp för disciplin, flit och bildning. Vi värnar om traditioner, skrivstil och respektfulla lärmiljöer. Höga positiva förväntningar på alla elever (och föräldrar) är en självklarhet med målet att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå sina mål och utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi värdesätter traditionell lärarledd undervisning.
På JENSEN grundskola har vi stort fokus på kvalitet och är stolta över våra höga resultat gällande bl.a. medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.
Vi söker dig som lärarbehörighet och är mycket kunnig i dina ämnen samt drivs av att få lära ut det till andra. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 100 %. Startdatum i augusti 2026. För den här tjänsten tillämpar vi ferietjänst och sex månader provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter genomförandet. Har du inte fått något mail med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mailet kan hamna där.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Päivi Säteri, paivi.sateri@jenseneducation.se
Läs mer om oss på jenseneducation.se
Individuell lönesättning
