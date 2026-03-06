Jensen Grundskola Kåbo Söker Engagerad Specialpedagog (åk. 4-9)
Jensen Education AB / Speciallärarjobb / Uppsala Visa alla speciallärarjobb i Uppsala
2026-03-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerad specialpedagog eller speciallärare, som likt oss brinner för elevernas utveckling och som vill vara med på den fortsatta resan att bygga upp en skola i världsklass!
JENSEN grundskola startade i Uppsala 2010 och är idag en omtyckt skola med nöjda elever och föräldrar. JENSEN grundskola Kåbo är en skola där eleverna kan gå från årskurs 4-9. I takt med att skolan växer söker vi nu nya engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten.
Bildning är målet. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Undervisningen syftar till att ge eleverna goda ämneskunskaper och stimulera deras eget tänkande. För oss är det en självklarhet att läraren är ledaren i klassrummet. Vi har höga och positiva förväntningar på elevernas studiedisciplin och vilja att lära.
På JENSEN grundskola har vi ett starkt fokus på kvalitet. Vi är stolta över våra höga resultat inom bland annat medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.
Arbetsuppgifter och ansvar
• Vara en del av elevhälsan och ansvara för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd.
• Ansvara för att vi arbetar effektivt med de resurser vi har.
• Stödjande funktion till medarbetare i specialpedagogiska frågor, handledning.
• Du ska bidra till skolans mål och vara engagerad i hela skolans utveckling.
Som en del av vårt team kommer du att bidra till att eleverna når kunskapsmålen och sin fulla potential. Du främjar elevernas utveckling och lärande genom exempelvis lektionsbesök, observationer, kartläggning, tester, handledning och metodutveckling.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialpedagog, speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens med yrkeserfarenhet från någon skolform samt erfarenhet av undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Du har ett engagemang och driv utöver det vanliga. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för dina elever. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti 2026. För den här tjänsten tillämpar vi sex månader provanställning och ferietjänst.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr inte behandlas. Sista ansökningsdag för tjänsten är 260331 (urval sker löpande). Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter genomförandet. Har du inte fått något mail med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mailet kan hamna där.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Päivi Säteri, paivi.sateri@jenseneducation.se
.
Läs mer om oss på jenseneducation.se
Du kan också följa oss på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna om JENSEN education.
etyg och rekommendationer.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9782257