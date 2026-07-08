Jensen Grundskola Bro Mälarstrand Söker Timvikarier Till Fritids
Jensen Education Aktiebolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Upplands-Bro Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-08
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År 2021 öppnade vi en helt ny grundskola och förskola i Bro Mälarstrand, i Upplands-Bro kommun. Med detta unika projekt erbjuder vi en skola där studier är i fokus, samt ett rikt utbud av sporter och konst & kultur för alla åldrar. Målet är att bli kommunens främsta skola och förskola. I augusti 2021 startade vi grundskolans verksamhet med elever från förskoleklass till årskurs 3, där fritids är ett naturligt inslag i skolverksamheten.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som timvikarie innebär att stötta upp verksamheten när behov uppstår på vårt fritidshem. Det handlar främst om korta uppdrag som kan passa bra för dig som studerar eller har annan sysselsättning, men det kan även öppnas möjligheter för längre anställningar för den som önskar.
Vi arbetar enligt ett pedagogiskt koncept som vi kallar Träning för verkligheten. Eftersom det är viktigt att även våra vikarier arbetar enligt vårt pedagogiska koncept går vi igenom detta vid ett eventuellt intervjutillfälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du är pedagogisk i ditt förhållningssätt och känner dig trygg i rollen som en tydlig ledare. Vi ser gärna att du studerar på högskola eller universitet eller har en avslutad examen. Kanske är du lärarstudent och vill skaffa värdefull erfarenhet genom att arbeta som timvikarie?
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och kommunikativ. Du har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor och bidrar till en trygg och positiv lärmiljö. I rollen som vikarie arbetar du självständigt, samtidigt som du har ett nära samarbete och en löpande dialog med skolans lärare och övriga medarbetare.
För oss är det viktigt att du har möjlighet att rycka in med kort varsel och är flexibel när det gäller arbetstider.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på deltid (intermittent anställning). Individuell lönesättning (timlön).
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testet direkt efter genomförandet.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor mailto:asko.klemola@jenseneducation.se
Läs mer om oss på jenseneducation.se
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Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Landbovägen 2 (visa karta
)
197 33 BRO Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9997415