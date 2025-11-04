Jensen Grundskola Bro Mälarstrand Söker Lärare I Matematik Och No Åk. 7-9
Jensen Education AB / Grundskollärarjobb / Upplands-Bro Visa alla grundskollärarjobb i Upplands-Bro
2025-11-04
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Upplands-Bro
, Sollentuna
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en engagerad och driven lärare i matematik och NO! Hösten 2021 startade vi en nybyggd Campus i Bro Mälarstrand, Upplands-bro kommun. Skolan är belägen i en vacker skogsmiljö och har en egen idrottshall, eget kök och alla specialsalar. JENSEN grundskola Bro Mälarstrand är en F-9 skola med ca 600 elever.
a
Vårt mål är att elevernas bildningsresa startar hos oss. En spännande och glädjefylld resa i att lära sig och mot att bli självständiga, motiverade och kreativa tänkare. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Vi jobbar för att våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande - att tänka fritt och tänka stort - det är bildning för oss!
Vårt utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar hur vi arbetar på JENSEN. Det innebär att vi arbetar med studierna i fokus, hög grad av ordning och studiero, elevernas uppträdande och verklig bildning. Vi är en skola för elever och föräldrar med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Inom ramen för vår hälsoprofil får våra elever utöva mental träning varje dag och ta en pedagogisk promenad på dagens längsta lektion.
På JENSEN grundskola har vi stort fokus på kvalitet, vilket bekräftas i de kvalitetsgranskningar vi fått från Skolinspektionen. Vi är stolta över våra mycket höga resultat gällande bl.a. medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Vi ser att du har lärarbehörighet i matematik och NO för åk. 7-9 och är mycket kunnig i dina ämnen. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i januari eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månaders provanställning och ferietjänst.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Skicka din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänk skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter genomförandet. Har du inte fått något mail med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mailet kan hamna där.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Asko Klemola på asko.klemola@jenseneducation.se
alt. 073 - 773 13 19.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9588015