Jensen Förskola Vigelsjö Söker Barnskötare/resurs
Jensen Education AB / Barnskötarjobb / Norrtälje Visa alla barnskötarjobb i Norrtälje
2026-01-30
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Norrtälje
, Sollentuna
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
I augusti 2022 startade JENSEN en helt ny förskola i Vigelsjö, Norrtälje. Förskolan erbjuder plats för ca 140 barn fördelat på 8 avdelningar. Vi växer och söker nu barnskötare med stort engagemang som delar vår barnsyn, kunskapssyn och som tillsammans med oss vill vara med att skapa en arbetsplats med hög kvalitet och arbetsglädje. Nu söker vi en engagerad barnskötare som ska arbeta som resurs till en barngrupp.
Träning för verkligheten och bildning som mål är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever/barn. Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% JENSEN som arbetsplats!
Bildningsresan börjar här
På JENSEN förskola står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum och vår ambition är att barnens bildningsresa börjar hos oss. Trygghet & självkänsla är grunden för hur vi arbetar med alla barn och vår egen utbildningsmodell med minilektioner sätter barnens kunskaper i fokus. Vi arbetar med en uttalad hälsoprofil och rikligt med utepedagogik - för barnens välmående. Vi är mycket stolta över att 96% av våra tusentals föräldrar under de senaste fem åren har rekommenderat JENSEN förskola i regelbundna enkäter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett tydligt och närvarande ledarskap, två timmars reflektionstid varje vecka samt möjlighet till extra lediga dagar från 40 års ålder - allt för att ge dig så goda förutsättningar som möjligt i ditt arbete. Du får även arbetskläder.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare eller har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Vi söker dig som trivs med att jobba i team och ger energi till både barn, vårdnadshavare och kollegor för att skapa en positiv arbetsmiljö för alla. Kunskaper inom idrott, konst, musik eller hantverk är meriterande. Vi lägger stor vikt vid att alla pedagoger bidrar till barnens språkutveckling, därför är mycket goda kunskaper i svenska språket ett krav i såväl tal som skrift. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår.
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning under vårterminen 2026 (jan-jun) på 50%. Placering på JENSEN förskola Vigelsjö.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem via vår hemsida. Där kan du också hitta mer information om vår rekryteringsprocess. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer hålls löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben; ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Therese Lilja på therese.lilja@jenseneducation.se
. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9713730