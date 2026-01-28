Jensen Förskola Stockholm Söker Timvikarier Vid Behov
Jensen Education AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
JENSEN förskola fortsätter att expandera och vi söker nu timvikarier i Stockholms län. Vi erbjuder dig ett flexibelt och roligt extraarbete i barngrupper med barn mellan 1-6 år. Arbetet innefattar allt från utomhuslek, skapande aktiviteter och utflykter till att hjälpa till i köket om så krävs. Vi söker dig som har möjlighet att rycka in med kort varsel, är flexibel med tider och har möjlighet att arbeta på våra olika förskolor.
Vi har förskolor i flertalet kommuner inom länet, såsom Stockholms kommun, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Upplands bro och Norrtälje. Du väljer själv var du är intresserad av att arbeta, för att det ska passa din levnadssituation så bra som möjligt.
Träning för verkligheten och bildning som mål är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever/barn. Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% JENSEN som arbetsplats!
Bildningsresan börjar här
På JENSEN förskola står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum och vår ambition är att barnens bildningsresa börjar hos oss. Trygghet & självkänsla är grunden för hur vi arbetar med alla barn och vår egen utbildningsmodell med minilektioner sätter barnens kunskaper i fokus. Vi arbetar med en uttalad hälsoprofil och rikligt med utepedagogik - för barnens välmående. Vi är mycket stolta över att 96% av våra tusentals föräldrar under de senaste fem åren har rekommenderat JENSEN förskola i regelbundna enkäter. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare arbetslivserfarenhet men det är meriterande om du har erfarenhet av att leda barngrupper, t.ex. som tränare eller ungdomsledare. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomar och trivs med att upptäcka och utforska tillsammans med barnen. Du är flexibel, positiv, ansvarstagande och stresstålig. Du har intresse för friluftsliv och trivs med att vara ute och du har en hälsosam livsstil. Vi lägger stor vikt vid att alla pedagoger bidrar till barnens språkutveckling, därför är mycket goda kunskaper i svenska språket ett krav i såväl tal som skrift. För den här tjänsten är det meriterande om du vill arbeta regelbundet.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under Jobba med oss.
I samband med din ansökan behöver du genomföra ett kort språktest i svenska, bestående av fyra uppgifter.
Därefter behöver du genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas separat (i två olika mail) på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Vill du veta mer om tjänstern och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta HR-partner Rikard Östrup på rikard.ostrup@jenseneducation.se
alt. Bitr. rektor Nayomi Ekanayake på nayomi.ekanayake@jenseneduaction.se
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9710251