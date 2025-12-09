Jensen Förskola Hyllie Gård Söker Kock Med Köksansvar
2025-12-09
JENSEN förskola Hyllie gård ligger i stadsdelen Väster i Malmö och öppnade 2017. På förskolan serveras dagligen 180 portioner mat. När vi nu öppnar en ny förskola i centrala Malmö (hösten 2025) kommer ytterligare 70 portioner att tillagas i köket på Hyllie gård. Vi söker därför en kock som vill bli en del av vårt härliga team!
Du kommer att arbeta sida vid sida med en till kock, där ni tillsamman har ett helhetsansvar för köket och samtliga måltider för barn och pedagoger samt laga hälsosam och näringsriktig mat från grunden med hjälp av JENSENs riktlinjer. Du behöver vara självgående och även ansvara för disk, varubeställningar och EKP samt bidra till en positiv dialog. Här får du chansen att vara med och lägga grunden till många barns livslånga hälsosamma matvanor!
Du får möjlighet att påverka menyerna tillsammans med andra kockar på JENSENs förskolor, planera ditt eget arbete och implementera egna idéer lokalt och i större perspektiv inom JENSENs generösa riktlinjer. Arbetet utförs i nya lokaler och i ett arbetsmiljöanpassat och välutrustat kök där allt finns tillgängligt.
Våra måltider har som ambition att vara högkvalitativa, näringsrika och varierade. Vi har ett hållbarhetstänk och arbetar aktivt för att ta tillvara råvarorna på bästa sätt. Utöver detta delar du våra tankar kring vikten av att värna barnens hälsa och välmående, bland annat genom att aktivt arbeta för att minska mängden raffinerat socker de får i sig.
Hos oss greppar du ett helhetsansvar, vilket du tar på största allvar. Utöver detta har du en stark önskan om att förgylla barnens dag genom att erbjuda dem det "lilla extra" som ditt engagemang kring mat kan ge dem.
Detta söker vi
Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för att laga en god, varierad och hälsosam kost. Du vill ge barnen möjlighet till nya smakupplevelser och känslan av att mat är något både roligt och gott!
Arbetet i köket är både självständigt och mycket socialt, den som lagar mat är en viktig person och du ska känna dig som en del av verksamheten. Du är en kreativ och idérik matlagare som tycker om att ta egna initiativ. Du är ansvarstagande och har stor samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
Du har kockutbildning, eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. En förutsättning för att klara arbetet är att du är kvalitetsmedveten och har goda kunskaper om allergier, specialkost, näringslära och god hälsa. Viktigt är också att du är flexibel och självgående då arbetet kan innebära snabba förändringar. Grundläggande datorkunskap är nödvändigt.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innehåller både planering och förberedelser av frukost, mellanmål, lunch och disk. Du ansvarar för att maten fylls på och att bufféerna i matsalen är rena, både under lunchen men också efter lunch. Du ansvarar även för specialkosten. Uppföljning och egenkontroller ingår i rollen och du förväntas kunna skapa bra rutiner som följer de regler som gäller för livsmedelshantering såsom att kylar, köksutrymmen och maskiner är i bra skick och rena enligt HACCP standard.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med möjlighet till utökad tjänst. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månader provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar upp till 14 dagar att få utdraget.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta Övergripande köksmästare Anna Gärdsback på anna.gardsback@jenseneducation.se
.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jensen Education AB (org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/

Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9635637