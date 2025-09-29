Jensen Förskola Gunsta Söker Barnskötare
Hösten 2023 startade vi JENSEN förskola Gunsta som ligger i Uppsala. Förskolan erbjuder plats för upp till 140 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på 8 avdelningar. Med naturen inpå knuten blir detta en trygg och kreativ miljö, idealisk för barnens utveckling och lärande. Förskolan har en, stor och härlig gård. Från förskolan är det nära till till skog, natur och kollektivtrafik. Nu söker vi en engagerad barnskötare som vill bli en del av vårt team!
Träning för verkligheten och bildning som mål är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever/barn. Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% JENSEN som arbetsplats!
Bildningsresan börjar här
På JENSEN förskola står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum och vår ambition är att barnens bildningsresa börjar hos oss. Trygghet & självkänsla är grunden för hur vi arbetar med alla barn och vår egen utbildningsmodell med minilektioner sätter barnens kunskaper i fokus. Vi arbetar med en uttalad hälsoprofil och rikligt med utepedagogik - för barnens välmående. Vi är mycket stolta över att 96% av våra tusentals föräldrar under de senaste fem åren har rekommenderat JENSEN förskola i regelbundna enkäter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett tydligt och närvarande ledarskap, två timmars reflektionstid varje vecka samt möjlighet till extra lediga dagar från 40 års ålder - allt för att ge dig så goda förutsättningar som möjligt i ditt arbete. Du får även arbetskläder.
Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare eller har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Vi söker dig som trivs med att jobba i team och ger energi till både barn, vårdnadshavare och kollegor för att skapa en positiv arbetsmiljö för alla. Kunskaper inom idrott, konst, musik eller hantverk är meriterande. Vi lägger stor vikt vid att alla pedagoger bidrar till barnens språkutveckling, därför är mycket goda kunskaper i svenska språket ett krav i såväl tal som skrift. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100%, med start snarast eller enligt överenskommelse. Placering på JENSEN förskola Gunsta. För den här tjänsten tillämpar vi 6 månader provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under Jobba med oss.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Staffan Lagerqvist på mejl staffan.lagerqvist@jenseneducation.se
eller på telefon 0737 73 31 02. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
