Jensen Facility Ab Stockholm Söker Personal Till Kvällsstäd
Jensen Education AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-19
Tycker du om att städa och göra rent? Är du serviceinriktad, engagerad, flexibel och noggrann? Sök till oss! Vi söker nu kvällspersonal till våra skolor i Örebro!Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av liknande uppdrag och har erfarenhet av professionell städning. Du talar god svenska och kan förstå samt göra dig förstådd. Inget krav på körkort.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning (inledande provanställning), med en sysselsättningsgrad på 50% (ca 4 tim per dag, måndag-fredag). Placering i Stockholms län. Tillträde för tjänsten enligt överenskommelse.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annant sätt behandlas inte.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta driftschef Dimitrios Contocanis på dimitrios.contocanis@jenseneducation.se
alt. 072 384 01 06.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett deltidsjobb.
Jensen Education AB
Jensen Education Jobbnummer
9466054