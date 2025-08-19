Jensen Facility Ab Eskilstuna Söker Personal Till Kvällsstäd

Jensen Education AB / Städarjobb / Eskilstuna
Tycker du om att städa och göra rent? Är du serviceinriktad, engagerad, flexibel och noggrann? Sök till oss! Vi söker nu kvällspersonal till våra skolor i Örebro!

Publiceringsdatum
2025-08-19

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av liknande uppdrag och har erfarenhet av professionell städning. Du talar god svenska och kan förstå samt göra dig förstådd. Inget krav på körkort.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning (inledande provanställning), med en sysselsättningsgrad på 50% (ca 4 tim per dag, måndag-fredag). Placering i Eskilstuna. Tillträde för tjänsten enligt överenskommelse.

Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annant sätt behandlas inte.

Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.

Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta driftschef Dimitrios Contocanis på dimitrios.contocanis@jenseneducation.se alt. 072 384 01 06.

Varmt välkommen med din ansökan!

JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jensen Education AB (org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/

Arbetsplats
Jensen Education

Jobbnummer
9466053

