Jensen Education Komvux Söker Provvakter I Västerås

2025-12-29
JENSEN komvux (distansutbildning) söker nu flera personer som vill hjälpa till vid våra provtillfällen som provvakter. Det här jobbet passar dig som söker ett extrajobb och har möjlighet att rycka in med kort varsel, och är pålitlig och stabil.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som provvakt övervakar du ett rum med studerande under ett antal timmar, och du förväntas kunna såväl hjälpa som ingripa om en elev exempelvis skulle fuska under provtillfället. Du kommer att behöva spela upp en ljudfil vid hörförståelse, och i förekommande fall läsa upp instruktioner för elever.
Du ska även vara förtrogen med hantering av sekretessmärkta prov enligt Skolverkets riktlinjer.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är respektfull, vänlig, lugn och inte är rädd för att säga ifrån. Ingen utbildning krävs, men det är meriterande om du har en avslutad gymnasieutbildning. Du behöver kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift, det är meriterande om du kan flera språk.
Du behöver kunna arbeta vardagar och helger, och det är viktigt att du kommer på den tid du skrivit upp dig på.
Är detta det perfekta extrajobbet för dig? Tveka då inte att söka redan idag! Vi intervjuar kontinuerligt.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Urval sker löpande, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Anställningen är en intermittent timanställning, vilket innebär att du arbetar på timmar. Timlönen är individuell baserat på erfarenhet och kompetens.
I våra anställningsprocesser på JENSEN Education krävs ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola innan en eventuell anställning kan påbörjas.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rekryterande chef Lena Cadario på lena.cadario@jenseneducation.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
