Javautvecklare till vår kund i Sundbyberg
2025-09-03
Uppdragsbeskrivning
Vår kund söker en erfaren och driven utvecklare till området Info- och Stödtjänster (IST). Leveransområdet (IST) är av verksamhetskritisk och teknisk karaktär med många interna och externa integrationer och används i huvudsak för att informationsförsörja både interna verksamhetssystem men även andra myndigheters/företags verksamhetssystem.
Aktuellt uppdrag är inom samhällskritisk verksamhet.
Som systemutvecklare ansvarar du för att:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar utifrån krav och designspecifikationer
Granska kod, felsöka och rätta fel samt ge stöd i förvaltning och drift
Utföra enhetstester och integrationstester
Dokumentera och optimera implementerad funktionalitet
Arbeta med systemintegrationer, både internt och externt
Dela kunskap och bidra till teamets kompetensutveckling
Rollen innebär att du säkerställer hög kvalitet och effektivitet i leveranserna samt bidrar till en positiv teamkultur och kontinuerlig förbättring av utvecklingsprocesserna.
Vår kund arbetar enligt agila metoder. I deras utvecklingsteam har de bra samarbetsförmåga, god förmåga att arbeta självständigt, är analytiska samt arbetar proaktivt med att bidra till utvecklingen av verksamheten.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
