Javautvecklare till vår kund i Sundbyberg
2025-08-28
Vi söker en javautvecklare till vår kund i Sundbyberg. fkro
Vi behöver dig med en fullstackprofil, dvs du hanterar så väl frontend som backend och databaser, även om du sannolikt har en tyngdpunkt i backendutveckling i Java. Du har också erfarenhet av testautomatisering och kan bistå i hanteringen av de arkitekturfrågor som teamet behöver utreda.
Hos oss arbetar du med systemutveckling i ett agilt utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för teamets leveranser samtidigt som ni ser till helheten i tåget. I tåget är du med och utvecklar ett unikt system. I teamet organiserar ni själva ert arbete och jobbar tillsammans mot gemensamma mål i nära samarbete med verksamheten. Teamet är tvärfunktionellt och hjälps åt över kompetensområdena för att säkra leveranserna.
Tåget består idag av ca 65 personer fördelade på åtta team och tågledning.
Du arbetar med varierande arbetsuppgifter i moderna utvecklingsmiljöer, plattformar och verktyg. Den tekniska miljön omfattar bland annat mikrotjänster, Red Hat OpenShift, Oracle Db, Angular, Springboot, JavaScript mm. Vi jobbar utifrån ett agilt arbetssätt med SAFe som ramverk.
Skallkrav:
Minst 8 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av programvaruutveckling i Java
Minst 6 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av programvaruutveckling i Angular
Minst 8 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av GIT samt Jenkins eller motsvarande
Minst 8 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av relationsdatabaser
Minst 4 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av JMS och JPA
Börkrav:
Minst 2 års aktuell erfarenhet av att arbeta med valsystemet Valid
Minst 8 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av komplexa system med många integrationer i en komplex arkitektur
Minst 2 års praktisk arbetslivserfarenhet av microtjänster i OpenShift eller motsvarande
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av Spring Boot och Gradle
Minst 2 års praktisk arbetslivserfarenhet av att agera i rollen Scrum master eller teamlead.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-08-28
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
