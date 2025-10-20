Javautvecklare till spännande bolag inom fastighetsförvaltning
2025-10-20
Javautvecklare till spännande bolag inom
fastighetsförvaltning
Vill du arbeta i ett mindre, prestigelöst utvecklingsteam
där du får möjlighet att påverka och arbeta brett inom Javautveckling? Här får
du chansen att vara delaktig i utvecklingen av marknadens mest konfigurerbara
system för fastighetsförvaltning.
Om kundföretaget
Bolaget utvecklar egenutvecklade affärssystem för
fastighetsförvaltning som används av bland annat kommuner och myndigheter. De
erbjuder en platt organisation med korta beslutsvägar där alla hjälps åt och
har roligt tillsammans. Företaget sitter i trevliga lokaler i Johanneshov och
erbjuder hybridarbete måndagar-onsdagar.
Mer information om bolaget får du under en eventuell
Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
I rollen som Javautvecklare kommer du att arbeta i ett team
med erfarna kollegor som ansvarar för utvecklingen av nästa generations system.
Dina arbetsuppgifter innefattar utveckling av affärslogik och integrationer i
Java, konfigurering i XML samt arbete med databaser. Rollen innehåller även
viss andel second line-support på sikt enligt ett rullande schema, vilket ger
dig en god förståelse för systemet och kundernas behov.Profil
Vi letar efter dig med ett brinnande intresse för
utveckling! Passion och kreativitet i ditt utvecklande är viktigt för vår kund.
Skallkrav
Eftergymnasial
utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller motsvarande
erfarenhet
Några
års erfarenhet av Java-utvecklingErfarenheter
av XMLErfarenheter
av SQL och relationsdatabaser (t.ex. Oracle eller SQL Server)Erfarenheter
av GIT
Goda
kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kravErfarenheter
av integrationstekniker (t.ex. REST)
Kunskap
i JOOQErfarenheter
av funktionell programmeringErfarenheter
av AngularJSErfarenheter
från fastighetsbranschen
Om oss på Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering.
Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag..
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara
anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli
anställd direkt hos kundbolaget.Övrig information
Ort: Johanneshov, Stockholm
Uppdrag: Tillsvidare med en inledande period som konsult för Framtiden
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100 %
Urval: Sker löpande
Rekryteringsprocess:
Telefonintervju
Intervju
med Framtiden
Intervju
med kund
Teknisk
test hos kund Ersättning
Ersättning
Fast lön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51196_JOB". Omfattning
