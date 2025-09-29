Javautvecklare till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-09-29
Vill du bygga backend-tjänster som blir en grundsten i framtidens informationshantering inom vården? På Karolinska utvecklar vi mot en tydlig målarkitektur och arbetar informationscentriskt för att säkerställa kvalitet, spårbarhet och gemensamma standarder.
Här får du arbeta med modern Javautveckling i system som gör skillnad på riktigt - varje dag.
Du erbjuds
Att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
Möjligheten att bli en del av ett team med unik spetskompetens och där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
Att vara med och påverka samt engagera dig i verksamhetens utveckling
Möjligheten att arbeta på ett av världens främsta sjukhus med vård i framkant (World's Best Hospitals 2025 - Top 250 - Newsweek Rankings
Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset är en plats där världsledande vård och forskning går hand i hand. Vår digitala resa bygger på en informationscentrisk målarkitektur, och här spelar robusta och välbyggda backend-tjänster en avgörande roll. Som Javautvecklare hos oss blir du en del av ett team som bygger framtidens kärnsystem för vårddatahantering genom applikationer och integrationer som direkt bidrar till bättre behandlingar, forskning och patientupplevelser. Ditt huvudsyfte i tjänsten är att utveckla robusta backend-tjänster och APIer som kan möjliggöra en säker och spårbar datahantering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla mikrotjänster i Java med Spring Boot eller motsvarande
Design och implementation av REST och händelsebaserade APIer
Testning med enhets-, integrations- och API-tester
Delta i planering och prioritering av nya funktioner samt tjänster tillsammans med teamet och verksamheten
Instrumentering för loggning, metrics och tracing
Datamodellering och integration med databaser
Aktivt deltagande i Scrum eller Kanban samt kontinuerlig förbättring
Vi söker dig
Vi söker dig som har en stark drivkraft att skapa värde med din kod och som vill bidra till att utveckla vårdens digitala infrastruktur. Du är nyfiken, kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och tycker om att samarbeta i team där man delar kunskap och stöttar varandra.
Vi tror samtidigt att du har en vilja att bygga robusta och säkra system som gör skillnad för patienter, vårdpersonal och forskare. Du har lätt för att se helheten men kan också grotta ner dig i detaljer när det behövs. Du bidrar till ett öppet arbetsklimat där dialog och samarbete är en självklarhet. Du är prestigelös och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du är mottaglig för andras idéer.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där tekniken du bygger får verklig betydelse i människors liv.KvalifikationerKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av Javautveckling i backend
Erfarenhet av utveckling i Spring Boot eller annat likvärdigt modernt ramverk (t.ex. Quarkus eller Micronaut)
Praktisk erfarenhet av testverktyg som JUnit, Testcontainers eller WireMock.
Erfarenhet av arbete med tekniker såsom OpenAPI eller liknande för API-design
Erfarenhet av meddelandekö eller streaming, t ex Kafka eller RabbitMQ
Meriterande:
Djupare kunskaper kring Kafka/Strimzi
Praktisk erfarenhet av OpenTelemetry, Prometheus och Grafana
Erfarenhet av standarder såsom FHIR eller openEHR
Har använt Docker och Kubernetes i utvecklingsflödet
Kunskap om säker kodning och grundläggande kryptografi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
