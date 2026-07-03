Javautvecklare till Försäkringskassan, Sundsvall
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Leveransområdet Betalning hanterar de system på Försäkringskassan som säkerställer att utbetalningar når mottagaren i rätt tid. Vår insats är en förutsättning för att det svenska välfärdssystemet ska fungera. Det här är viktigt på riktigt. Vi behöver nu förstärkning till flera av våra team som jobbar med våra betalningssystem.
Java, utveckling och agila team
Vi jobbar i tätt samarbete mellan IT och verksamhet när vi skapar nya betalsystem och förvaltar våra befintliga. För att komma ännu längre på vår utvecklingsresa behöver vi stärka upp med fler drivna och nytänkande systemutvecklare som vill vara med att påverka och driva förändring.
Som systemutvecklare hos oss kommer du att jobba med både back-end och front-end utveckling. Vi arbetar i agila team, där teamen är självorganiserande och självgående. Du förväntas ta dig an olika uppgifter i hela utvecklingskedjan. Dev-Ops är numera en självklar del av teamets vardag.
Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har relevant arbetslivserfarenhet i rollen som systemutvecklare
har erfarenhet av programmering i Java
agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av agila arbetssätt (exempelvis SAFe, Scrum eller Kanban)
erfarenhet inom front-end utveckling inom exempelvis Vue eller React
har erfarenhet av Openshift och Containerteknik
har erfarenhet av arbete inom området Continuous Integration/Continuous Deployment (exempelvis Jenkins Pipeline, GitOps, Docker och Kubernetes)
har erfarenhet av test och testautomatisering (Cucumber, Cypress)
har erfarenhet av att arbeta med kravanalys.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsorter: Sundsvall eller Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Lars-Olof Svensson, 010-1187123; Jan Wallin 010-1134117; Stefan Bergsten 010-1187196; (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Beatrice Sporre beatrice.sporre@forsakringskassan.se
010-114 47 79; Linnéa Palmkvist, linnea.palmkvist@forsakringskassan.se
010-113 10 46 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Anna-Lena Bahadori Lundgren, Saco-S Mohamed Abu-Torse, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9990450