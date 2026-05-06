Javautvecklare | Product & Order Management (POM)
Hi3G Access AB / Datajobb / Stockholm
2026-05-06
På Tres teknikavdelning är vi cirka 300 personer. Här finns teamet Product & Order Management (POM) som bygger och förvaltar en gemensam backend för customer order- och product services - tjänster som andra kanaler och team lutar sig mot i sina kundflöden.
Nu söker vi en erfaren backendutvecklare inom Java. Rollen passar dig som vill ta tekniskt ansvar, bygga stabila och långsiktiga backend-lösningar och använda AI-stöd som en naturlig del av ditt utvecklingsarbete.
Om rollen
Som erfaren backendutvecklare arbetar du end-to-end med backend-tjänsterna - från API-design och implementation till driftsättning, driftbarhet och uppföljning i produktion. Du bidrar till att våra tjänster är robusta, skalbara och tydligt designade för återanvändning, eftersom POM fungerar som common backend för order- och produkttjänster.
En viktig del av rollen är att arbeta AI-drivet i din utveckling. Du använder verktyg som GitHub Copilot och andra AI-stöd fullt ut för att skriva, förbättra och kvalitetssäkra kod, fatta tekniska beslut snabbare och höja både produktivitet och kodkvalitet. I vardagen arbetar du i moderna utvecklingsmiljöer som IntelliJ och VS Code, där effektiva utvecklarflöden och bra verktygsstöd är en självklarhet.
Du arbetar tillsammans med teamets utvecklare samt i nära samarbete med Business Analysts och QA, vilket innebär att du är med hela vägen från krav och analys till test, release och uppföljning i produktion. Du har ett tydligt backendfokus, men samarbetar ofta över gränssnitt och integrationer, eftersom lösningarna du bygger konsumeras av flera team och kanaler med höga krav på stabilitet och tydliga kontrakt.
Du kan se fram emot att
utveckla och vidareutveckla backend-tjänster i Java med Spring Boot och Maven samt designa REST- och GraphQL-API:er för affärs- och kundkritiska flöden
arbeta i en modern teknikmiljö enligt DevOps-principer, med CI/CD, containerorkestrering (OpenShift/Kubernetes), Git, relationsdatabaser och tydligt fokus på observability
arbeta i en tekniskt komplex och affärskritisk miljö där dina lösningar används av många andra system och team
ingå i ett välmående, sammansvetsat och engagerat team där man trivs att arbeta tillsammans, har högt förtroende för varandra och där kunskapsdelning, hjälpvilja och gemensamt ansvar för kvalitet och leverans är en naturlig del av vardagen
vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet som Javautvecklare med tydligt backendfokus och är trygg i att arbeta i moderna, produktionsnära miljöer. Du har god erfarenhet av Java, Spring Boot och Maven, arbetar obehindrat med Git, REST/GraphQL-API:er, relationsdatabaser och har vana av miljöer med containerorkestrering. Du har ett DevOps-tänk och är bekväm med CI/CD, drift, övervakning och kontinuerlig förbättring.
Du är engagerad och initiativtagande, och motiveras av att hitta smartare och mer effektiva sätt att arbeta. När du stöter på utmaningar löser du dem genom att tänka nytt, samarbeta med andra och ta till vara på teamets samlade kompetens. Vi tror på frihet under ansvar och erbjuder en miljö där du arbetar tillsammans med erfarna kollegor som känner stor stolthet i sitt uppdrag.
Rollen innebär nära samarbete med både kollegor och verksamhet, vilket gör att du är kommunikativ och trygg i dialog på både svenska och engelska. Har du erfarenhet av TM Forum-standarder ser vi det som meriterande, men det är inget krav.
Välkommen med din ansökan
Vi tar emot ansökningar via denna annons och håller intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men bifoga gärna ditt CV och svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Tester används som stöd för en objektiv bedömning i urvalet. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi3G Access AB
121 77 STOCKHOLM
