Jätterent Ab Söker Erfarna Lokalvårdare Växjö

Jätterent Städservice Sverige AB / Städarjobb / Växjö
2026-02-06


JÄTTERENT AB söker erfarna lokalvårdare - Växjö
På grund av stark tillväxt söker JÄTTERENT AB nu flera lokalvårdare för både hel- och deltidsanställning med placering i Växjö. Vi erbjuder en professionell arbetsmiljö med höga kvalitetskrav och söker dig som delar vår ambition att leverera service i toppklass.
Vi söker dig som:
• Har flera års dokumenterad erfarenhet inom lokalvård
• Innehar B-körkort och har tillgång till egen bil
• Talar och förstår svenska på en god nivå
• Är noggrann, ansvarsfull och har en stark känsla för service

Vi erbjuder:
• Anställning på hel- eller deltid (både tillsvidare och visstid)
• Möjlighet till både fasta och flexibla arbetstider
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag
• Kompetensutveckling och interna utbildningar
• Fantastiska kollegor

Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Växjö
Ansökan: Vänligen skicka in din ansökan via vår hemsida: www.jatterent.se
Hos JÄTTERENT AB strävar vi efter långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivare
Jätterent Städservice Sverige AB (org.nr 559441-1224)
Hjortvägen 8 (visa karta)
352 45  VÄXJÖ

Kontakt
Operativ Chef
Patric Mrad
0470-780340

Jobbnummer
9729355

