Jätterent Ab Söker Erfarna Lokalvårdare Växjö
Jätterent Städservice Sverige AB / Städarjobb / Växjö
2026-02-06
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Alvesta
På grund av stark tillväxt söker JÄTTERENT AB nu flera lokalvårdare för både hel- och deltidsanställning med placering i Växjö. Vi erbjuder en professionell arbetsmiljö med höga kvalitetskrav och söker dig som delar vår ambition att leverera service i toppklass.
Vi söker dig som:
• Har flera års dokumenterad erfarenhet inom lokalvård
• Innehar B-körkort och har tillgång till egen bil
• Talar och förstår svenska på en god nivå
• Är noggrann, ansvarsfull och har en stark känsla för service
Vi erbjuder:
• Anställning på hel- eller deltid (både tillsvidare och visstid)
• Möjlighet till både fasta och flexibla arbetstider
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag
• Kompetensutveckling och interna utbildningar
• Fantastiska kollegor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Växjö
Ansökan: Vänligen skicka in din ansökan via vår hemsida: www.jatterent.se
Hos JÄTTERENT AB strävar vi efter långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jätterent Städservice Sverige AB
(org.nr 559441-1224)
Hjortvägen 8
)
352 45 VÄXJÖ Kontakt
Operativ Chef
Patric Mrad 0470-780340 Jobbnummer
