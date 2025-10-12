Järnstagården i vackra Nordingrå söker fritidslärare/fritidspedagog
2025-10-12
Omfattning: Deltid, 80%
Tillträde: 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Om jobbet
Bli en del av en engagerande förskola och fritidshem.
På Järnstagården arbetar du med en aktiv och blandad barngrupp från förskola till fritidshem. Du får vara en del av och följa barnens utveckling i den inspirerande miljö som föräldrakooperativet Järnstagården erbjuder.
Vi är en liten enhet, i en otroligt charmig 1800-talsbyggnad med den bästa tänkbara utemiljön, som lockar till kreativa lekar. Där finns en bäck, en bro, stora stenar, skogsdunge, lekstuga, en utomhusscen, en perfekt pulkabacke, omgivande skog, sjöar och mycket mer. Vår inomhusmiljö bjuder in till lek och skapande med olika pedagogiska rum.
Här på Järnstagården har vi under alla år haft en strävan att tänka på vår miljö. Vi har under åren bland annat jobbat med Grön Flagg sedan 2004, via organisationen Håll Sverige Rent.
Att alla barn ska ses, höras och stimuleras varje dag, är en grundbult i verksamheten och här driver pedagogerna verksamheten framåt. På Järnstagården har du tid att möta varje enskilt barn.
Vi söker dig. En engagerad person som är kreativ och positiv. Du har viljan och förmågan att inspirera och utmana. Du ser fördelarna med den kooperativa formen och vårdnadshavarnas medverkan i verksamheten.
Som lärare i fritidshemmet kommer du att ansvara för, tillsammans med övrig personal, att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavarna med mycket stor frihet.
Du ser värdet i att alla är olika. Du har förmågan att utgå utifrån varje barns behov och förutsättningar. Du kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med barnen, vårdnadshavarna och dina kollegor. Du är väl förtrogen med läroplaner samt med förskola och framför allt fritidshemmets andra styrdokument. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi finns mitt i vackra Höga Kusten, i byn Järnsta i Nordingrå. Föräldrakooperativet Järnstagården - förskolan och fritidshemmet, där barn, föräldrar och personal tillsammans formar verksamheten.
På Föräldrakooperativet Järnstagården arbetar nu tre förskollärare och tre barnskötare, vi har en åldersblandad och härlig förskolegrupp, som på eftermiddagen utökas med fritidsbarn. Tillsammans med trygga, engagerade och erfarna pedagoger arbetar ofta en vårdnadshavare i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
