Järna friskola söker lärare i Idrott och hälsa
Järna friskola söker lärare i Idrott och hälsa
Järna friskola är en montessoriinspirerad enparallellig F-9 grundskola belägen i Järna i Södertälje kommun. På skolan finns ett nära samarbete mellan alla arbetslagen. Vi arbetar tillsammans för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra elever. Som idrottslärare undervisar du i samtliga årskurser.
Skolan saknar egen idrottshall så undervisningen sker främst utomhus. Vi är granne med Ljungbackens IP och två ishallar, vilket ger goda möjligheter till att bedriva undervisning av god kvalité. Under vintern åker våra äldre elever till en närbelägen skola för att ha undervisning inomhus.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot Idrott och hälsa. Erfarenhet av liknade arbete är meriterande.
Tjänsten, som omfattar 100 %, är en ferietjänst, tillsvidare med provanställning.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: charlotte.dackebro@jarnafriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare IDH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB
(org.nr 559165-8975), http://jarnafriskola.se
Ljungstigen 2 (visa karta
)
153 36 JÄRNA Arbetsplats
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB Jobbnummer
9896273