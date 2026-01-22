Järbo friskola söker vikarie till vårt fritidshem
2026-01-22
Vill du vara med och utveckla vårt fritidshem?
Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Järbo friskola är en mindre skola som drivs som en ideell förening med starkt lokalt engagemang. Vi har cirka 65 barn och elever från förskola till årskurs 6. Hos oss möts du av hög personaltäthet, små elevgrupper och goda möjligheter att se varje barn och elev.
Vi arbetar med både modern teknik och rörelseglädje - från 1:1 Chromebooks i årskurs 3-6 och läsplattor i yngre åldrar, till utomhuspedagogik i närliggande skog och natur.
På fritidshemmet har undervisningsbegreppet en vid tolkning där omsorg, personlig utveckling och lust till lärande står i centrum. Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid som stärker deras trygghet, självständighet och nyfikenhet.Om tjänsten
Vi söker nu en vikarie som vill bli en del av vårt team. Tjänsten är ett föräldravikariat mars-juli, med möjlighet till förlängning efter sommaruppehållet.
Arbetsuppgifterna omfattar:
undervisning i fritidshem
elevstöd under skoldagen
beroende på utbildning och kompetens, även undervisning i klass
Om dig
Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem och som delar vår tro på att alla elever kan utvecklas.
Du är:
flexibel och lösningsorienterad
trygg i att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
prestigelös och samarbetsinriktad
nyfiken på elevernas lärande och anpassar undervisningen efter deras behov
Meriterande:
kunskap och erfarenhet av NPF
behörighet eller intresse för att undervisa i musik
Varför Järbo friskola?
Hos oss får du arbeta nära eleverna i en liten och engagerad verksamhet med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Du blir en del av ett team som stöttar varandra och alltid sätter barnens bästa i fokus.Kvalifikationer
Behörig lärare mot fritidshem, eller
erfarenhet av arbete i fritidshem
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och att kanske få välkomna dig till vårt team.
Vi undanber oss direktkontakt från bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: ledigajobb@jarbofriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Lärare i fritidshem"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järbo Friskola
458 97 JÄRBO Jobbnummer
9698071