Jämtlands Ramfabrik i Storhogna söker medarbetare för tavelramstillverkning
KBK Vemdalen AB / Montörsjobb / Berg Visa alla montörsjobb i Berg
2025-08-28
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KBK Vemdalen AB i Berg
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med att arbeta i en kreativ och kvalitetsmedveten miljö? Vi söker nu engagerade medarbetare till vår nyöppnade fabrik i Storhogna, där vi tillverkar tavelramar av högsta kvalitet - från ax till limpa.
Om oss: I moderna, ändamålsenliga lokaler skapar vi varje del av ramanpassningen. Vi kapar och spikar lister till ramsidor, skär plexiglas, monterar fästanordningar och plastar in - och allt därtill för att skapa en tavelram i världsklass.
Fabriken är nystartad och har varit i drift sen april 2025, men vi har lång erfarenhet inom branschen och en gedigen kompetens i vår organisation. Vi har dessutom en etablerad kundbas med återförsäljare som distribuerar våra kvalitetsramar över hela Europa.
Din möjlighet: Som en del av vårt team får du vara med och bygga en stark, familjär företagskultur där laganda och hantverk går hand i hand. Hos oss hjälper alla varandra, och vi arbetar tillsammans för att uppnå ett resultat vi kan vara stolta över.
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och gillar att bidra till ett gott arbetsklimat.
Har ett intresse för hantverk och kvalitet.
Är villig att lära dig nya saker och växa i din roll. Tidigare erfarenhet av ramtillverkning är inget krav - vi ger dig den utbildning och inskolning du behöver för att lyckas.
Vad vi erbjuder:
En unik chans att vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden.
En trygg arbetsplats med möjlighet till omväxling och utveckling.
En plats i ett växande företag med stora framtidsplaner.
En arbetsmiljö där vi värderar ett hantverk som vi är stolta över och en kultur av samarbete och gemenskap.
Vill du vara en del av vårt framgångsrika team?
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår växande fabrik i Storhogna. Här får du vara med och skapa något långsiktigt och kvalitetsinriktat. Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan.
Läs mer om oss här: https://www.jamtlandsramfabrik.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: kontakta+ramfabrik@bgavideo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702), https://www.jamtlandsramfabrik.se/
Sångbäckvallen 590 (visa karta
)
846 99 STORHÅGNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jämtlands Ramfabrik Kontakt
VD
Björn Andersson Kontakta@bgavideo.com 0707712127 Jobbnummer
9481594