Jale AB söker 5 st CE-chaufför för sommarvikariat till Fjärr trafiken
Jale AB / Fordonsförarjobb / Borlänge
2026-03-10
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Mora
, Mora

Inför våren och sommaren söker nu Jale AB CE-chaufför till Fjärr trafiken som utgår från Borlänge. Vill du arbeta som fjärr chaufför och vara delaktig i ett härligt gäng, då tycker vi att du ska söka tjänsten!
Som fjärrchaufför transporterar du gods inom Dalarna och Sverige med utgångspunkt i Borlänge. Du kommer vara ansiktet utåt i kontakten med våra kunder, därför är det av vikt att du har en god social förmåga och har ett gott kundbemötande. Vi tror att du liksom vi värdesätter punktlighet, god arbetsmoral och hög servicenivå.
Sommarvikariaten är på 100% under perioden maj-september 2026. Med stor sannolikhet kommer vi få volymökning till våren vilket ger en möjligt att börja på 50% redan i mars/april, perfekt för den som vill bygga erfarenhet inför sommaren. Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren finns. Tillsammans skapar vi ett kundvärde av högsta klass!Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig med CE-behörighet, ADR-grund, Truckbehörighet och giltigt YKB. Meriterande om du har erfarenhet av yrket och tycker om att jobba både dag och natt. Om du värdesätter eget ansvar, samarbete, förtroende och engagemang är du rätt person för oss. Vi ser gärna att du även är flexibel, stresstålig, har en positiv personlighet och trivs med att arbeta i en arbetsgrupp som har stark vi-känsla.
Vi tillämpar en bra introduktion som gör att vi inte tvekar att anställa dig som är nyexaminerad lastbilsförare.
Som chaufför hos oss kommer du ingå i ett team med mycket humor och bra sammanhållning.Om företaget
Jale AB är ett privat familjeägt företag inom transport- och logistikbranschen med stationsorterna Borlänge och Mora. Verksamheten är uppdelad i tre huvudområden: Lager, Terminal och Transport. Företaget grundades under 1980-talet och består i dag av totalt ca 260 anställda.
Arbetstid: dagtid/natt, mån-sön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: antoni.lemanczyk@jale.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat Fjärr". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jale AB
(org.nr 556031-0830)
Planerargatan 9 (visa karta
)
792 24 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operativ Chef
Antoni Lemanczyk antoni.lemanczyk@jale.se 073-988 47 89 Jobbnummer
