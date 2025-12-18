Jale AB söker 10 st C/CE-chaufför för sommarvikariat
Jale AB / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2025-12-18
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jale AB i Borlänge
, Mora
eller i hela Sverige
Inför våren och sommaren söker nu Jale AB C eller CE-chaufför till Krets- & Distributionstrafiken som utgår från Borlänge. Vill du arbeta som distributionsförare och vara delaktig i ett härligt gäng, då tycker vi att du ska söka tjänsten!
Som Krets & Distributionsförare levererar du styckegods till privat och företagskunder i Dalarna med utgångspunkt Borlänge. Du kommer vara ansiktet utåt i kontakten med våra kunder, därför är det av vikt att du har en god social förmåga och har ett gott kundbemötande. Vi tror att du liksom vi värdesätter punktlighet, god arbetsmoral och hög servicenivå.
Tjänsten är ett sommarvikariat på 100% under perioden maj-september 2026 . Då det flaggas för volymökning till våren är det möjligt att börja på 70-80% redan i februari för den som vill bygga erfarenhet inför sommaren. Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren finns. Tillsammans skapar vi ett kundvärde av högsta klass!Publiceringsdatum2025-12-18Profil
Vi söker dig med C eller CE-behörighet och giltigt YKB. Meriterande om du har erfarenhet av yrket. samt om du har ADR behörighet och truckbehörighet. Om du värdesätter eget ansvar, samarbete, förtroende och engagemang är du rätt person för oss. Vi ser gärna att du även är flexibel, stresstålig och trivs med att arbeta i en arbetsgrupp som har stark vi-känsla.
Vi tillämpar 14 dagars introduktionsprogram med en längre uppföljning som gör att vi inte tvekar att anställa dig som är nyexaminerad lastbilsförare. En positiv personlighet, vilja, flexibilitet och goda referenser värdesätts högre än tidigare branscherfarenhet. Om företaget
Jale AB är ett privat familjeägt företag inom transport- och logistikbranschen med stationsorterna Borlänge och Mora. Verksamheten är uppdelad i tre huvudområden: Lager, Terminal och Transport. Företaget grundades under 1980-talet och består i dag av totalt ca 260 anställda.
Jale levererar dagligen beställningar från i huvudsak DHL till kunder i Dalarna. Som chaufför hos oss kommer du ingå i ett team med mycket humor och bra sammanhållning.
Arbetstid: dagtid, måndag till fredag (ej röda dagar). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: mattias.erlandsson@jale.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jale AB
(org.nr 556031-0830)
Planerargatan 9 (visa karta
)
792 24 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Mattias Erlandsson mattias.erlandsson@jale.se 073-593 71 61 Jobbnummer
9651876