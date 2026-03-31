Jakt- & Skyttespecialist till Stjärnåsen Skyttecenter - Landvetter
Vill du arbeta i en miljö där precision, prestation och upplevelser står i centrum?
Stjärnåsen är mer än ett skyttecenter - det är en destination för människor som söker kvalitet, kunskap och starka upplevelser inom jakt och skytte. Nu söker vi en Jakt- & Skyttespecialist som vill vara med och skapa just det.
Om rollen
Som Jakt- & Skyttespecialist är du en central del av upplevelsen på Stjärnåsen. Du ansvarar för försäljning och kvalificerad rådgivning, med tydligt fokus på kvalitet, affär och resultat. Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
• Driva försäljning i butik med fokus på kvalitet, marginal och kundnöjdhet
• Ge kvalificerad rådgivning inom jakt- och skytteutrustning.
• Aktivt arbeta mot uppsatta mål.
• Säkerställa en förstklassig kundupplevelse.
• Hantera varuflöden och leveranser.
• Bidra i genomförandet av kundevent.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av försäljning med goda resultat.
• Har intresse för jakt, skytte eller outdoor.
• Trivs i en roll där affär och rådgivning möts.
• Har eget driv och motiveras av mål.
• Är kommunikativ och professionell
Meriterande
• Erfarenhet från specialbutik eller premiumsegment.
• Produktkunskap inom jakt och skytte.
• Erfarenhet av event.
• Utbildning inom skytte.
• Vapenhandlartillstånd.
• Erfarenhet av vapensmide.
Därför Stjärnåsen
• En arbetsplats utöver det vanliga.
• Möjlighet att arbeta nära din passion.
• Variation mellan affär och upplevelser.
Placering: Stjärnåsen, Landvetter.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning genomförs innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7496778-1924038".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se 0704266006 Jobbnummer
9831438