Jakt- & Skyttespecialist (Extra) till Stjärnåsen Skyttecenter - Landvetter
Vill du arbeta i en miljö där precision, prestation och upplevelser står i centrum - vid sidan av studier eller annat arbete?
Stjärnåsen är mer än ett skyttecenter - det är en destination för människor som söker kvalitet, kunskap och starka upplevelser inom jakt och skytte. Nu söker vi Jakt- & Skyttespecialister (extra) som vill vara en del av vår verksamhet vid behov, främst kvällar och helger.
Om rollen
Som Jakt- & Skyttespecialist (extra) är du en viktig del av teamet när tempot är högt och efterfrågan stor. Du arbetar med försäljning och kvalificerad rådgivning och säkerställer en professionell upplevelse i varje möte.
• Stötta och driva försäljning i butik vid behov.
• Ge kvalificerad rådgivning inom jakt- och skytteutrustning.
• Bidra till en förstklassig kundupplevelse.
• Hantera varor och påfyllning.
• Medverka vid kundevent.
• Samarbeta med teamet.
Vi söker dig som
• Du har relevant erfarenhet inom jakt, skytte eller försäljning - och kan exempelvis vara pensionär eller verksam inom annat område vid sidan av.
• Har erfarenhet av service, försäljning eller kundnära arbete.
• Har ett genuint intresse för jakt, skytte eller outdoor.
• Trivs i ett högt tempo.
• Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger.
• Är kommunikativ och professionell.
• Har eget driv och vill bidra.
• Du bidrar med erfarenhet, omdöme och ett professionellt förhållningssätt i mötet med både kunder och kollegor.
Meriterande
• Erfarenhet från butik eller kundservice.
• Produktkunskap inom jakt och skytte.
• Erfarenhet av event.
• Utbildning inom skytte.
• Vapenhandlartillstånd.
• Erfarenhet av vapensmide.
Därför Stjärnåsen
• En arbetsplats utöver det vanliga.
• Möjlighet att arbeta nära din passion.
• Flexibelt extrajobb i en inspirerande miljö.
• Variation mellan affär och upplevelser.
• Ett engagerat team.
Placering: Stjärnåsen, Landvetter.
Omfattning: Extra vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Säkerhetsprövning genomförs innan anställning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7496710-1924029". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se 0704266006 Jobbnummer
9831437