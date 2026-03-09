Jägarförstärkningssoldater (GSS/K) till 31.Jägarbataljonen, K 3
Befattningen erbjuder
Ett omväxlande arbete med mycket personligt ansvar. Tjänsten erbjuder många möjligheter och du kommer att fördjupas inom olika områden beroende på inriktning.
Denna annons riktar sig både till dig som idag:
• Är eller har varit anställd i Försvarsmakten som GSS.
• Är civil med genomförd grundutbildning.
Om enheten
31. jägarbataljonen är ett lätt konventionellt jägarförband med uppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband.
Dimensionerande profil för bataljonen är främst förmågan att genomföra snabba förflyttningar och strid till fots med burna vapensystem. Bataljonen är välövad och har utvecklade metoder att lösa dessa uppgifter tillsammans med helikopter- och transportflygförband.
Bataljonen verkar i uppgiftsanpassade stridsgrupper över stora ytor och ofta i en annan riktning än övriga förband vilket ställer stora krav på personalens fysiska och psykiska förmåga. Detta ställer vidare stora krav på enskilda soldatfärdigheter samt förmågan att som individ kunna prioritera uppdraget och gruppen före sina egna behov. Utöver soldatfärdigheterna krävs god samarbetsförmåga, initiativtagande samt hög stresstålighet vilka är förutsättningar för att jägarsoldaten tillsammans med gruppen ska kunna verka i samtliga situationer.
Under 2028 har 31. jägarbataljonen fått i uppdrag att bidra till NATO-insatsen, Forward Land Forces (FLF) Lettland / LNLV (land NATO Latvia).
Bataljonens kontinuerligt tjänstgörande delar består av:
• Bataljonsstab
• Jägarunderstödsskvadronen
(Ledningspluton, Logistikpluton, Spaningspluton, GRK-pluton och sjukvårdspluton)
• Jägarskvadronen
(Tre jägarplutoner och en stab-& trosspluton)
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som jägarförstärkningssoldat möjliggör du bataljonens förmåga att bedriva strid på djupet av en motståndares gruppering. Du är en nyckelresurs för bataljonen att under lång tid kunna genomföra operationer. Beroende på plutonstillhörighet så kan jägarförstärkningssoldaten stödja med allt från att hantera bataljonens vitala sambandssystem, genomföra luftburen försörjning med fällskärm/helikopter eller genom att reparera bataljonens fordons-, sambands- och vapensystem.
Verksamheten omfattar under FLF Lettland inledningsvis ett träningsskede i Sverige under 2027, därefter deltagande i insatsen 2028.
Sökbara inriktningar vid bataljonen
• Ledningssoldat
• Trossoldat
• Hjulfordonsmekaniker
• Signalmekaniker
• Vapenmekaniker
Krav för tjänsten
* Genomförd godkänd grundutbildning med värnplikt (minst 6 månader)
(Utbildningen ska vara aktuell)
* Godkända anställningstester vid 31. Jägarbataljonen
* Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment i urvalsprocessen
Meriterande
• Tidigare utbildning vid jägarförband
• B-Körkort (manuell växellåda)
• C och/eller CE-körkort
• Mekanikerutbildning (hjulfordon, elektro)
• Utbildning farligt gods (tex ADR, IATA)
• Sambandutbildningar
• Skyddsvaktsutbildning
• Tidigare tjänstgöring vid motsvarande förband med ledning- underhållsinriktning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-09Övrig information
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Inriktning start måndag v.35
Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning inom Försvarsmakten.
• Intervjuer samt tester kommer att genomföras i Karlsborg under helgen vecka 21.
Torsdag kväll, 2026-05-21 till söndag, 2026-05-24.
En kallelse med mer information kommer att skickas till den mejl du angivit i din ansökan.
Du som söker tjänst som ledning- eller underhållssoldat kommer bland annat att genomföra prövande moment avseende enskild förflyttning till fots i dager/mörker, vilket kommer ställa krav på dig som enskild att kunna orientera utefter en ledstång på karta 1:50 000 med kängor och packning. 10.000m löpning. Simkunnighet kommer att prövas under testerna (klädsim samt livräddning).
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-09.
Din ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
• Utbildningsintyg, ex. gymnasiebetyg
• Övriga betyg/intyg
• Militärbetyg från grundutbildning (Utbildningsbevis)
(alt. en prognos om du genomför din värnplikt nu)
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Personalsektionen vid 31.Jägarbataljonen, bataljonsstab: K3-31bat-rekrytering@mil.
Fackliga företrädare:
SACO:
OFR/O: K3-wanasofficersforening@mil.se
OFR/S: Mikael Ekelund
SEKO: Daniel Andersson
Samtliga nås via växeln: 0500-45 10 00 - förutom OFR/O.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
