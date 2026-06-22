Jag söker min nästa assistent - kanske är det du?
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åtvidaberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åtvidaberg
2026-06-22
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Har du en smidig pendling från Åtvidaberg och söker ett meningsfullt jobb? Då kan det vara dig jag letar efter.
Jag är en 34‐årig kvinna med ett aktivt liv och ett stort intresse för träning, rörelse och att hitta på saker – allt från simning till resor. Nu söker jag en personlig assistent som vill bli en del av min vardag och bidra till att den fungerar smidigt och känns meningsfull.
I vardagen behöver jag stöd med praktiska sysslor i hemmet, hjälp vid förflyttningar samt vid träning som stretching och gåträning. Jag använder rullstol, så det är viktigt att du är bekväm med ett fysiskt arbete. Jag är tydlig i min kommunikation, så det viktigaste är att du är lyhörd och engagerad.
Arbetet innebär dygnspass med sovande jour och är fördelat över veckans alla dagar.
Vem jag söker:En trygg, ansvarsfull och flexibel person som kan ta egna initiativ och bidrar med en positiv energi. Personkemin är viktig – jag vill att vi trivs tillsammans.
Krav:– Körkort– Rökfri– Tål pälsdjur och klor– Positiv inställning
Meriterande:– Erfarenhet av personlig assistans eller liknande– God fysik– Viss datorvana
Om tjänsten:– Cirka 50 %– Rullande schema, alla dagar i veckan– Dygnspass med sovande jour– Start enligt överenskommelse
Jag ser gärna kvinnliga sökande.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
597 30 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9973791