Jag söker en ny stjärna som min personliga assistent
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-08-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Karlshamn
, Ljungby
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Jag bor i Rockneby och söker nu en ny stjärna som vill bli min personliga assistent!
Jag är en 4-årig flicka med cerebral pares som söker en glad, trygg och omtänksam assistent på ca 75%, hur ditt schema ska se ut tycker jag vi kan prata ihop oss om då jag vill att du också ska vara nöjd med ditt schema.
Jag söker en personlig assistent som vill skapa trygghet och livsglädje till mig, en liten tjej på 4 år. Behovet av assistans är heltäckande av allt i vardagen, såsom; Sondmatning, förflyttning, personlig hygien, av/på-klädnad, träning, kommunikation mm.
Ditt uppdrag bli att vara min trygghet och följa rutiner i vardagen med blandade aktiviteter. Allt ifrån sångstund, massage, mat, träning, kommunikation, promenader och häng med övriga familjen.
Jag lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som;
• Är fysisk stark och pigg
• Är barnkär och trygg med barn
• Har lätt att ta initiativ och anpassa sig efter olika situationer
• Har ett stort hjärta
• Tycker om att göra skillnad
• Har körkort, dels gillar jag min bil men också där jag bor är lite svårt med kollektivtrafik
• Ålder är bara en siffra men jag ser mig att du är runt 30 år
Vi erbjuder;
• Ett betydelsefullt arbete där du får känna meningsfullhet, glädje och värme
• Stöd och introduktion
• Flexibilitet
• Timlön
• Friskvårdsbidrag med 4000kr / år.
• Deltid ca 70-80%
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med att söka.
Schema diskuteras vid anställning Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Magnus Ivarsson 0734097977 Jobbnummer
9451396