Jag söker en ny stjärna som min personliga assistent
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Hej,
Jag bor i Rockneby och söker nu en ny stjärna som vill bli min personliga assistent!
Jag är en 5-årig flicka med cerebral pares som söker en glad, trygg och omtänksam assistent på ca 75%. Jag söker en personlig assistent som vill skapa trygghet och livsglädje för mig.
Ditt uppdrag blir att vara min trygghet och följa rutiner i min vardag med blandade aktiviteter. Allt ifrån sångstund, massage, mat, träning, kommunikation, promenader och häng med övriga familjen.
Mitt behov av assistans är heltäckande av allt i min vardagen, såsom; Sondmatning, förflyttning, personlig hygien, av/på-klädnad, träning, kommunikation mm.
Jag lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som;
• Är fysisk stark och pigg
• Är barnkär och trygg med barn
• Har lätt att ta initiativ och anpassa sig efter olika situationer
• Har ett stort hjärta
• Tycker om att göra skillnad
• Har körkort
Vi erbjuder;
• Ett betydelsefullt arbete där du får känna meningsfullhet, glädje och värme
• Stöd och introduktion
• Flexibilitet
• Timlön
• Friskvårdsbidrag med 4000kr / år.
• Deltid ca 70-80%
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med att söka.
Schema diskuteras vid anställning. Vi vill att du ska vara nöjd med schemat utifrån behovet. Det kan förekomma kvällar/nätter samt helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Magnus Ivarsson magnus@ksjab.se 0734097977
9828794