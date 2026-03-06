Jag söker en engagerad personlig assistent i Nacka, fre-sön dygnspass
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
Är du en positiv och aktiv person som vill göra skillnad?
Som personlig assistent hjälper du mig att få vardagen att fungera. Det kräver personlig mognad, lyhördhet, flexibilitet och respekt, men också humor och ett ungt hjärta för att vi ska ha roligt tillsammans!
Jag är en rolig och nyfiken kille på 23 år. Jag bor i en egen lägenhet i mina föräldrars villa i Nacka (Västra Orminge). Jag jobbar på en daglig verksamhet måndag-fredag i Skarpnäck.
På min fritid gillar jag att göra utflykter, gärna med buss, tåg eller båt. Jag gillar att träffa kompisar, spela MarioKart, lyssna på musik och kolla på film.
Jag söker någon som kan hjälpa mig på jobbet på fredagar och när jag är ledig på helgerna, med både praktiska och roliga aktiviteter. Förutom hjälp att planera min dag behöver jag hjälp med matlagning, städning, hygien och kommunikation.
Arbetet som min assistent består av dygnspass, dvs 24-timmars pass, från kl. 08:45 till kl. 08:45 följande dag, med sovande jour kl. 22:00-06:00. Tjänsten motsvarar 18 timmar i veckan. Schemat är rullande och ser ut så här:
- Vecka 1: Fredag och söndag
- Vecka 2: Lördag
- Vecka 3: Ledig
Jag söker någon som har tidigare varit personlig assistent eller resurs till någon med intellektuell funktionsnedsättning och som talar svenska. Det är en merit om du har erfarenhet av alternativ kommunikation som t ex WidgitGo.
Intervjuer sker löpande och anställning kan erbjudas efter framgångsrik intervju med mig och min arbetsledare.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9783080