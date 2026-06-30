Jag håller på att upptäcka livet, vill du göra mig sällskap på resan?
Umeå Kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans i Umeå
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Personer under 65 år som har en funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och hjälp kan söka personlig assistans. En personlig assistent hjälper någon med grundläggande behov, till exempel att äta, klä på sig, tvätta sig och kommunicera. Assistansen är individuellt anpassad och ska ge ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.
Jag håller på att upptäcka livet, vill du göra mig sällskap på resan?
Nu söker jag 2 trygga och pålitliga personliga assistenter som har nära till skratt!
Om mig
Jag är en kvinna i 45-års åldern som vill upptäcka världen och söker dig som har nära till skratt, men som inte heller räds svåra och jobbiga känslor.
Jag uppskattar humor, skratt och galna upptåg. Till följd av trauman drabbas jag av flashbacks, mardrömmar, kroppsminnen och panikångestattacker. I dessa stunder behöver jag hjälp och stöttning av mina assistenter.
För mig är det viktigt att du och jag skapar en god relation så att jag känner mig trygg tillsammans med dig. Det kan ta ett tag så jag vill att du har tålamod. Tillsammans planerar och strukturerar vi våra dagar för att hitta en rimlig aktivitetsnivå. Vardagen varvas med roliga aktiviteter, och att hantera jobbiga känslor och svåra minnen.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Du kommer att stödja och bistå mig, en kvinna i 45-års åldern som har högfungerande autism och komplex PTSD.
Din primära arbetsuppgift är att hjälpa mig med stressreglering, känslohantering och att hitta strategier till att agera konstruktivt i svåra situationer. Du följer också med på aktiviteter. Det kan handla om allt från friluftsliv till shopping.
Jag har ett stort intresse av att vara ute i natur, samt att vara fysiskt aktiv. Jag ser gärna att du delar detta intresse, samt har orken till det. Givetvis har vi kul tillsammans och när det krävs stöttar och leder du mig genom vardagen.
Om dig
Mitt önskemål är att du är en kvinna i medelåldern som är stabil och trygg i dig själv och som kan hålla dig samlad och fokuserad även i tuffa situationer. Du är lyhörd och har lätt för att läsa av situationer, det gör det enkelt för dig att följa med i mitt varierande mående. Din lyhördhet gör att du alltid ligger lite steget före och agerar stressreglerare. Du utstrålar ett lugn till din omgivning och håller dig samlad och har ditt fulla fokus på uppdraget. Du ser utmaningar där andra ser hinder och står stadigt när det stormar.
Arbetet kräver personlig mognad och att du kan ta egna initiativ och fatta beslut när situationen kräver det, att du kan agera konstruktivt i svåra situationer. Du behöver visa stort engagemang och ha ett intresse av att arbeta med beteendeförändringar. Det är önskvärt att du har utbildning inom pedagogik eller socialt arbete till exempel socionom, behandlingspedagog eller motsvarande. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med traumatiserade personer, samt av personer med självskadebeteende och autism.
Det är även viktigt att varken du eller någon i din närhet röker eftersom jag har astma.
Flytande svenska är ett krav, då tydlig kommunikation är avgörande för att kunna förstå mitt behov och skapa en trygg och fungerande vardag. Den personliga kemin mellan dig och mig är viktig därför värderas personlig lämplighet högt.
Jag ser gärna att du har B körkort men det är inget krav.
Det förekommer tunga lyft på arbetsplatsen.Övrig information
2 tjänster tillsvidareanställning, 60-100% med start snarast, enligt överenskommelse. Arbetspassen är långa och sträcker sig över dagen och kvällen samt helger.
I din ansökan ser jag gärna att du skriver ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, dina intressen och varför du söker tjänsten.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans Kontakt
Enhetschef
Mattias Lidberg mattias.lidberg@umea.se 090-164647 Jobbnummer
9985101