Jag är en charmig 10-åring med tryck i stämbanden som behöver dig nu!
2025-11-11
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Om mig
Hej!
Jag är som sagt en 10-årig tjej boendes med min mamma och syster i Norrtälje. Just nu behöver jag en ny assistent som jag hoppas är lugn, empatisk, barnkär, självgående och gillar att vara aktiv då jag har mycket energi att dela med mig av. Bara så du vet så kommer vi lyssna en del på musik då detta är en favorit hos mig.
Jag har Epilepsi och därmed behöver du ha erfarenhet av just det. Sen tycker jag det skulle vara kul om du har erfarenhet av att jobba med andra barn eller utbildning inom omsorg då det kan hjälpa i ditt arbete hos mig då jag även har en utvecklingsstörning.
Under arbete hos mig kan du inte bära starka dofter eller vara rökare då jag är väldigt känslig för detta.
Det skulle vara roligt om du också var en tjej som ville jobba hos mig. Just nu behöver jag därför dig som kan jobba måndag varje vecka och vara med mig i skolan, men utöver det jag kan också ibland komma att behöva hjälp någon extra dag eller kväll under veckans gång framgent.
Om dig
Erfarenhet av Epilepsi
Kunden är under 18 år, därmed måste du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från polisen
Meriterande är om du har:
Utbildning eller erfarenhet inom vård samt av barnOm tjänsten
Tjänsten är just nu på deltid varje måndag med chans till heltid längre fram.
Arbetstiderna är enligt följande:
Kl. 08-16
Cirka kl. 16-22
Övrigt
Hos NÄRA omfattas personliga assistenter alltid av kollektivavtal.
I rekryteringar hos NÄRA kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa din ansökan i enlighet med GDPRs bestämmelser.
Bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringar och utdrag ur Polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige genom att dels uppvisa ett Personbevis. Så ansöker du
