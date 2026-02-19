J. Olssons Begravningsbyrå söker ny kollega i Helsingborg
Olssons Begravningsbyrå i Helsingborg är en av Sveriges äldsta begravningsbyråer, 2022 firade vi 100 år. Lika länge som vi har funnits har vi hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Det har gett oss lång erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar enligt kundernas olika önskemål.
Din nästa utmaning?
Vi söker nu efter fler medarbetare som bryr sig om våra kunder, kollegor och vårt samhälle. Vi tror på att mångfald skapar en bättre arbetsplats och ett bättre team, samt att våra medarbetare vill växa i en kultur där vi tillsammans ansvarar för vår egen och företagets utveckling. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors önskemål. Några av arbetsuppgifterna som ceremonivärd och transportör är att:
• Agera representant i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler i samband med ceremonier vilket innebär helhetsansvar för att ceremonin möter kundens beställning på ett tillfredställande sätt
• Hantera avlidna vid personliga avsked och förberedelse för ceremoni
• Utföra hämtningar av avlidna i privata hem och på boende
• Bilvård - våra fordon ska vara lika välvårdade som vår service
Till J. Olssons med kontor i Helsingborg, Råå, Bjuv och Berga söker vi nu en kollega som ska utgå från vårt kontor i centrala Helsingborg. Inom kundområdet arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du kommer få möjlighet att arbeta i hela kundområdet med omnejd. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vem är du?
Du är vår röst och ansikte utåt och därför ser vi att du har ett stort engagemang för våra kunder, utstrålar trygghet och motiveras av att på bästa sätt hjälpa till i olika situationer. Du är nyfiken, gillar att förändra saker till det bättre och tvekar inte att komma med nya idéer. För denna roll ser vi också att det är viktigt att:
• Du har körkort och tillgång till egen bil
• Du har god fysik då flera tunga lyft förekommer i arbetet
• Du är strukturerad och har en mycket god förmåga att planera och organisera ditt arbete även när tempot varierar
• Du har tidigare erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• Du har möjlighet till beredskap att arbeta utanför kontorstid där kvälls- och helgarbete förekommer
Det är meriterande om du talar flera språk eller har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
Vad erbjuder vi?
För att få rätt förutsättningar att lyckas i din roll som ceremonivärd och transportör erbjuder vi ett utbildningsprogram och en egen handledare. Vårt ledarskap präglas av frihet under ansvar och du har möjlighet att påverka både ditt eget arbete och företagets utveckling.
Vi bryr oss om våra medarbetares välbefinnande och har även ett förmånligt kollektivavtal som ger dig trygghet.
Intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Kundområdeschef Johannes Anderzon på johannes.anderzon@j-olssons.se
. Sista ansökningsdag är 2026-03-08, men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
