IVO söker jurister till Rättsenheten
Inspektionen för vård och omsorg / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Stockholm
, Solna
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu juridisk förstärkning till rättsenheten.
IVO driver ett utvecklingsarbete som bland annat handlar om att stärka rättstillämpningen och öka enhetligheten. På myndigheten pågår även ett förändringsarbete varav ett av förslagen är att bilda en rättsavdelning där rättsenheten ska ingå.
Om jobbet
Rättsenheten arbetar med utveckling, stöd och samordning av kvalificerade och myndighetsövergripande juridiska frågor. Rättsenheten har en viktig roll i IVO:s utvecklingsarbete för ökad enhetlighet och stärkt rättstillämpning.
Som jurist på rättsenheten deltar du i myndighetens arbete med att skapa förutsättningar för en enhetlig och korrekt rättstillämpning och är involverad i myndighetens utvecklingsarbete. Det innebär att du måste vara beredd på att arbeta i förändring och trivas med det.
Du kommer främst att arbeta med samordning och beredning av de frågor som rättsenheten ansvarar för. I tjänsten ingår bland annat att arbeta med regeringsuppdrag och andra större myndighetsövergripande projekt såsom förberedelse inför ny lagstiftning. Rollen innebär många kontaktytor och mycket av arbetet kommer att ske i nära samarbete med chefsjuristen, chefen för rättsenheten, jurister och andra funktioner inom myndigheten.
I tjänsten ingår även andra arbetsuppgifter som hör till rättsenhetens område.
Vi söker dig som har
• jur.kand- eller juristexamen
• flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på svensk myndighet
• mycket goda kunskaper om det förvaltningsrättsliga regelverket inklusive offentlighet och sekretess
• aktuell erfarenhet av att arbeta i en konsultativ och samordnande roll
• erfarenhet av att utveckla det juridiska arbetet på myndighet och förmåga att leda andra
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är utvecklingsinriktad och smidig i ditt sätt att samarbeta med andra. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och är van vid att ta olika roller beroende på vad situationen kräver. Du behöver ha förmåga att skaffa dig överblick, anpassa arbetsinsatsen till behovet i varje enskilt fall samt komma till avslut. Du är tydlig, strukturerad och noggrann i din kommunikation, både muntligt och skriftligt. Vi ser även att du har god analytisk förmåga samt är ansvarstagande, engagerad och prestigelös.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi ställer höga krav på medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi ser det som meriterande om du också har
• kunskap om lagstiftning som är relevant för IVO:s uppdrag
• erfarenhet av juridiskt arbete på Regeringskansliet
• erfarenhet av författningsarbete
• kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen
• erfarenhet av arbete vid myndighet som arbetar med att förebygga och motverka brottslighet.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2025-09-02Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Ansök senast den 22 september 2025.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Kontakt
Enhetschef
Helena Klackenberg Ingrao helene.klackenberg-ingrao@ivo.se 010-788 50 00 Jobbnummer
9488658