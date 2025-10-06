IVO söker jurister inom socialtjänstområdet (flera orter)
2025-10-06
Vill du skapa samhällsnytta och värna om välfärden tillsammans med kunniga kollegor med olika kompetenser? Vill du bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet? Då kan du vara den vi söker.
IVO söker inspektörer med juristbakgrund för att handlägga och utreda olika typer av ärenden inom IVO:s tillsynsområde. Myndigheten bedriver dels tillsyn av socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt tillsyn av hälso- och sjukvård. Arbetet innebär i huvudsak att arbeta med tillsyn av boenden som tar emot barn och unga (HVB, stödboenden och LSS-boenden). Vi söker nu flera jurister med placering på något av IVO:s kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Jönköping eller Umeå.
Om arbetet
Som inspektör med juristbakgrund arbetar du primärt med att stötta i ärendehandläggningen och granska juridiken i våra beslut men du kommer också att handlägga vissa typer av egna ärenden. I rollen som inspektör arbetar du med ett brukar- och patientperspektiv utifrån myndighetens tillsynspolicy. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden.
IVO är en arbetsplats i förändring där förutsättningarna skiftar. Du behöver därför ha lätt för att både strukturera och omstrukturera ditt arbete samt ha en god förmåga att göra avvägningen mellan tempo och noggrannhet. Du har en analytisk ådra och en god förmåga att hitta "den röda tråden" i komplext material. Du behöver också trivas med att växla mellan att jobba självständigt och gemensamt samt aktivt bidra till en arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas.
I din roll kommer du att samarbeta nära kolleger med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter och det är en förutsättning för tjänsten att du har en god förmåga att ta till dig olika synsätt och perspektiv. Rollen ställer krav på ett gott omdöme och en hög grad av personlig mognad.
Vi söker dig som har
• Juristexamen (jur.kand)
• Aktuell och flerårig erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av juridiskt arbete som rör socialtjänst och/eller LSS omsorg
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
• Notarietjänstgöring eller annan domstolserfarenhet
• Erfarenhet av tillsynsarbete
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Anställningen är tillsvidareanställning och IVO tillämpar sex månaders provanställning. Vi erbjuder också möjlighet till att arbeta delvis på distans. Din tjänstetitel blir inspektör.
Tjänsten avser heltid med placering på något av IVO:s kontor.Så ansöker du
Vi vill att du skickar in ett CV samt ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver vad som lockar dig i uppdraget och hur du tänker att du kan bidra. Av din ansökan ska det framgå hur du uppfyller kravprofilen i annonsen.
Sista ansökningsdag är den 27 oktober 2025.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.Kontaktperson för detta jobb
Åsa Pålsson Stråe enhetschef
Joonas Terje, enhetschef
Jeanette Ekstedt, facklig representant Saco/S
Sara Gunnar, facklig representant ST
Marita Cedergren, facklig representant Vårdförbundet
Telnr växel: 010-788 50 00 Ersättning
