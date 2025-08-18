IVO söker handläggare till avdelningen för tillståndsprövning
2025-08-18
Vill du bidra till en rättssäker och kvalitativ tillståndsprövning inom omsorgssektorn? Trivs du i en miljö där du får använda din analytiska förmåga och känsla för service? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Om jobbet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker handläggare till avdelningen för tillståndsprövning. Avdelningen ansvarar för att pröva tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vissa delar inom hälso- och sjukvården
Som handläggare hos oss har du en viktig samhällsbärande funktion. Du ansvarar för att handlägga ärenden på ett rättssäkert, objektivt och effektivt sätt, med hög kvalitet i varje steg. Rollen innebär att du hanterar komplex information, där du behöver se helheter, dra slutsatser och fatta välgrundade beslut utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i en miljö där digital utveckling och ständig förbättring är en naturlig del av vardagen.
Dina arbetsuppgifter som handläggare
• Bekräfta och bereda ansökningar
• Administrera ansökningsavgifter
• Rätta och förvalta omsorgsregister
• Visst utredningsarbete av ändringsanmälningar
• Visst utlämnande av handling
• Viss diarieföring i Public 360
• Vara behjälplig vid statistikinsamling
• Delta i pågående digitaliseringsarbete
• Andra liknande arbetsuppgifter som förekommer på avdelningen
Tillståndsprövningen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet, effektivitet och god service samt utgå från den statliga värdegrunden.
Vi söker dig som har
• Avslutad gymnasieutbildning
• Minst 4 års aktuell arbetslivserfarenhet inom relevanta områden
• Relevanta erfarenheter av administrativa arbetsuppgifter inom staten
• God och aktuell IT- och datorvana
• Goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt
För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att bearbeta och hantera komplex och omfattande information, och att du kan se sammanhang och skapa helhetssyn i ditt arbete. Du är noggrann och effektiv, samtidigt som du har en god struktur och förmåga att prioritera under varierande arbetsbelastning. Som person är du samarbetsorienterad och serviceinriktad, och du möter både kollegor och externa kontakter med lyhördhet och professionalism. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och arbetssätt, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna ställa om och anpassa dig till nya förutsättningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har
• Erfarenhet av tillståndsprövning
• Erfarenhet av public 360
• Erfarenhet av registerarbete
Vad kan IVO erbjuda dig
IVO är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Du får möjligheten att tillsammans med dina kollegor bidra till vårt viktiga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige.
IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Anställningen är en tillsvidareanställning med en inledande sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och tjänsten är placerad i Stockholm.
Ansökan
Vi vill att du skickar in ett CV och ett personligt brev där det framgår på vilket sätt du uppfyller kravprofilen i annonsen. Sista ansökningsdatumet är den 5 september 2025. För frågor om tjänsten kontakta enhetschef Farha Omar. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Cassandra Rinaldo. Urvalsarbete och intervjuer kommer att hållas löpande.
Vill du vara med och göra skillnad i en verksamhet som värnar om kvalitet, rättssäkerhet och god service? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-18Kontaktperson för detta jobb
Farha Omar
Enhetschef
Ivan Akrapp
Fackliga representant Saco-S
Maria Knight
Facklig kontakt ST
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln 010-788 50 00 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9461798