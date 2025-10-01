IVA-sjuksköterska till Ryggmärgsstimulering inom Smärtrehabilitering i Lund
Är du specialistsjuksköterska eller allmänsjuksköterska med flerårig arbetslivserfarenhet, och vill arbeta på en mottagning som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens? Trivs du med att arbeta såväl självständigt som i team, och alltid med patienten i fokus? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu ytterligare en sjuksköterska till vårt ryggmärgsstimuleringsteam.
Vårdenhet (VE) Smärtrehabilitering är en av de största smärtrehabiliteringsenheterna i Sverige. Vi erbjuder interdisciplinär och internationellt ackrediterad smärtutredning, behandling och rehabilitering av personer med aktivitetsnedsättning, på grund av långvarig smärta. Vår rehabilitering sätter patienten i centrum och gör patienten delaktig i vården. Teamens olika yrkesgrupper har specialistkompetenser inom sitt område i utredning, behandling och kunskap om långvarig smärta och dess konsekvenser.
Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och vi är en del av en lokal arbetsgrupp för långvarig smärta i Skåne. Vidare är vi en universitetssjukvårdsenhet med uppdrag att arbeta med undervisning, utbildning och utveckling samt att stödja forskning inom området långvarig smärta.
Flera av våra medarbetare ingår i olika forskargrupper och driver egen forskning. Till enheten hör även Barn- och ungdomssmärtmottagningen och i verksamheten finns det nationella kvalitetsregistret för smärtrehabilitering (NRS).
Smärtrehabilitering ansvarar tillsammans med VE neurokirurgi för ryggmärgsstimulering Spinal Cord Stimulation (SCS) inom Södra Regionen. Med denna behandling kan verksamheten erbjuda en smärtreduktion till patienter med perifer neuropatisk smärta. En reducerad smärta innebär ett minskad lidande och medför ökad livskvalité för patienter. Behandlingen är ofta livslång och uppföljning görs fortlöpande samt med årliga kontroller. Detta innebär kontinuerlig och återkommande kontakt med patienter i form av operativa åtgärder som inläggning av system, batteribyten, byte av elektroder, programmering, rådgivning, uppföljning med tekniska kontroller, omprogrammering och stöd till patient, samt andra vårdgivare vad gäller hantering av utrustning och behandling.
Vi är totalt cirka 70 medarbetare på enheten, varav 4 är sjuksköterskor. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Du är en av två sjuksköterskor i vår ryggmärgstimuleringsverksamhet på Skånes universitetssjukhus (Sus). Du har ett nära samarbete med teamet som består av en sjuksköterskekollega, smärtläkare, neurokirurg och sekreterare. Därtill har du nära samarbete med en fysioterapeut och en psykolog som är knutna till teamet.
I uppdraget ingår att medverka vid SCS:s konferens med remisshantering och vid bedömning/selektion. Du förbereder patienten inför operation på mottagningen med information och teknisk undervisning, deltar vid inläggning av utrustning på operation och gör programmeringsinställningar för en individuellt anpassad behandlingsterapi. Detta görs i samråd med ansvarig smärtläkare. Arbetet på mottagningen innebär hantering av tekniskt system och sedvanligt mottagningsarbete tillsammans med ansvarig läkare. Därtill består arbetet av telefonrådgivning, patientuppföljningar och årliga kontroller, samt kontakt med företagsrepresentanter.
Förhållningssättet till patienterna är holistiskt och utifrån ett biomedicinskt psykosocialt perspektiv. Det ingår också att arbeta med hälsorådgivning kring levnadsvanor gällande kost, tobak och alkohol.
Uppdraget i SCS-teamet är planerat till 75 procent per sjuksköterska, övrig arbetstid är du behjälplig i Smärtrehabiliteringens verksamhet. Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska inom smärtrehabiliteringsverksamheten på 25 procent kan innebära rådgivning per telefon till patienter med långvarig och komplex smärtproblematik, medicinsk bedömning och triagering av remisser till remissteam. Även egen mottagningsverksamhet med smärtbehandling med Qutenza och TENS kan förekomma samt att delta i verksamhetens remissteam. Därtill kan du komma att bistå verksamhetens läkare med läkemedelsinsättning och uppföljning av effekten av medicinjusteringar med olika specifika smärtläkemedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du är allmänsjuksköterska eller har specialistutbildning inom anestesi, intensivvård alternativt annan lämplig inriktning. Därtill har du flerårig arbetslivserfarenhet i sjuksköterskeyrket. Vidare är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
Vi ser det som meriterande med något av följande:
• Arbetslivserfarenhet inom ditt specialområde som specialistutbildad
• Erfarenhet av arbete med patienter med akut och långvarig smärta, smärtbehandling eller postoperativ vård
• Specialiserad kunskap med vidareutbildning inom smärta eller rehabiliteringsmedicin
• Erfarenhet av arbete med beteendemedicinsk inriktning exempelvis KBT, ACT och/eller motiverande förhållningssätt såsom MI
• Erfarenhet av rådgivning inom levnadsvanor
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med patienter med långvarig smärta och teknisk utrustning, tycka om att arbeta i team och uppskatta ett omväxlande tempo. Vidare tycker du att det är roligt att utveckla och driva processer framåt, arbeta i komplexa team och är ansvarstagande. Därtill värdesätter vi att du är strukturerad och har förmåga att prioritera i det självständiga arbetet. Du har även ett omsorgsfullt och personcentrerat bemötande samt ett rehabiliterande förhållningssätt, som är baserat på evidensbaserade och vetenskapligt väl förankrade behandlingsmetoder. För oss är det en självklarhet att du har förmågan att bemöta såväl patienter som anhöriga, medarbetare och studenter med omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
