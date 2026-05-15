IVA-sjuksköterska sökes till Intensivvårdsavdelningen, Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-05-15
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du jobba med intensivvård tillsammans med ett professionellt team av engagerade IVA-sjuksköterskor, undersköterskor och läkare? Då är detta ett jobb för dig!
Om arbetet
På intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad arbetar cirka 80 sjuksköterskor och undersköterskor. På avdelningen finns 7 intensivvårdsplatser och uppvakningsenheten (UVE) med 24 platser. Som IVA-sjuksköterska hos oss kommer du därför att arbeta omväxlande med både intensivvård och postoperativ vård vilket ger dig en bred kompetens och en variation i ditt arbete.
IVA är en av sjukhusets mest kvalificerade avdelningar för övervakning, diagnostik och behandling av patienter i alla åldrar med svåra och ofta livshotande sjukdomstillstånd. Våra patienter kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. IVA-miljön präglas av tekniska hjälpmedel i form av medicinsk apparatur och avancerad övervakningsutrustning.
Vi är en allmän-intensivvårdsavdelning som vårdar nästan alla patientkategorier: bland annat medicin, kirurgi, infektion, barn, trauma och patienter som genomgått större kirurgi. Till IVA kommer patienterna från akuten, olika vårdavdelningar, operation eller andra intensivvårdsavdelningar.
Till UVE kommer patienter för övervakning efter akuta eller elektiva operationer och andra genomgångna undersökningar som skett under narkos innan de går vidare till vårdavdelningar eller går hem ifrån UVE.
Hos oss på IVA och UVE kännetecknas omhändertagandet av patienter av hög yrkesskicklighet, högkvalitativ omvårdnad och ett personligt bemötande med respekt och empati. Dina arbetsuppgifter som intensivvårdssjuksköterska blir att ta emot och vårda komplicerade intensivvårdspatienter samt att stödja anhöriga i den speciella situation de befinner sig i när deras närstående vårdas hos oss.
På avdelningen får varje medarbetare gå på 2-3 utbildningsdagar/år som kliniken anordnar. Vi tränar HLR 1 ggr/månad och har teamträning cirka varannan vecka då vi simulerar akuta situationer. Utöver detta finns möjlighet att åka på externa utbildningar.
Vi arbetar enligt en arbetstidsmodell för möjlighet till en bättre arbetsmiljö. Modellen innebär att medarbetarna kan arbeta rotation och då med minskad veckoarbetstid som följd. Den minskade veckoarbetstiden ger dig som sjuksköterska mer ledig tid för återhämtning och reflektion, vilket ger förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-05-15Profil
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, gärna med några års erfarenhet.
I rollen som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen krävs att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån det situationen kräver. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom flexibilitet och engagemang. För dig är det självklart med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Arbetet ställer stora krav på självständighet och en förmåga att snabbt uppfatta situationer som är av betydelse för den svårt sjuka patienten Om detta stämmer på dig har du goda förutsättningar att trivas i vår verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9910565